CHP'nin bayramlaşma programı belli oldu

CHP’nin Genel Sekreter ve İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi başkanlığındaki Kabul Heyeti, Parti Meclisi Üyeleri Gamze Pamuk Ateşli ve Bülent Ecevit Tatlıdil ile Genel Sekreter Yardımcısı Uğur Tunçay’dan; CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu başkanlığındaki Ziyaret Heyeti ise Parti Meclisi Üyesi ve Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi ve Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse’den oluşuyor.

Örgütle bayramlaşma saat 13.30-14.30 saatleri arasında CHP Genel Merkez Lobisi’nde yapılacak.

Siyasi Partilerle Bayramlaşma Programı şöyle: