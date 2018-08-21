Abdullah Gül’e Saadet Partisi sahip çıktı

BAŞAK KAYA - SÖZCÜ/ CHP listesinden seçilen ve Merve Kavakçı’nın eski eşi olan Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Cihangir İslami, “AK Parti'de Doğru-Yanlış'ın İyi-Kötü'nün Tutarlılık-Çelişki'nin farkı silinmiş, ortadan kalkmış, muhakeme yeteneği de yitirilmiştir. Demokrasi ile ciddi problemleri vardır’’ dedi.

“Bu beyefendinin, hakaretler ve ağıza alınmayacak sözlerle andığı zat eski Cumhurbaşkanı Sayın Abdullah Gül. Sayın Erdoğan karşısında cumhurbaşkanı adaylığı gündeme geldiği için Sayın Gül’ü hainlikle suçluyor” diyen Cihangir İslam şu açıklamayı yaptı:

“AK Parti’nin demokrasi ile ciddi problemleri vardır. Sayın Gül’e cumhurbaşkanlığı seçim süreci esnasında yapılan skandal ziyaret yani 2. Ali Fuat Başgil Vakası bunun açık örneğidir. AK Parti, darbelerin hedefi olmuş kitlelerin sözcülüğünü yapabilecek durumda değildir. Geçmiş siyasi duruşuyla AK Parti’nin önünü açan Gül, benzer duruşla Sayın Erdoğan karşısında da aday olabilirdi. Ne Erdoğan ne AK Parti’liler buna tahammül gösteremedi. Geçmişte cesaret olarak sıfatlandırdıkları bir duruşu bugün ihanet olarak tanımlıyorlar. Gül’ün gösterdiği medeni cesaret ve duruş FP kapatıldıktan sonra AK Parti’nin yolunu açtı. Fazilet Partisi’nde hiç bir üye Gül’ü hainlikle suçlamadı. Gül, Recai Kutan karşısında aday olmuş ve 521 oy alarak 633 oy alan Kutan karşısında kongreyi kaybetmişti”