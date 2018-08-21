Bakanların boykot tavrı Erdoğan'ı kızdıracak

ABD ile yaşanan yaptırım krizinin ardından AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan açıkça ABD'Den ithal edilen elektronik ürünlere boykot çağrısı yapmış, bazı MHP'li vekiller iphone 'larını satmış, ilbaşkanları ise kırmıştı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın iphone'lu pozları onları çok zor durumda bırakacak nitelikte.

Erdoğan, ABD’li papaz Andrew Brunson’ın yaklaşık 2 yıllık tutukluluğun ardından serbest bırakılmamasıyla ivmelenen Ankara-Washington gerilimi kapsamında Türkiye'nin ABD'nin elektronik ürünlerine boykot uygulanacağını açıklamıştı. ABD menşeli bazı ürünlerin ithalatında ek mali yükümlülük oranları da yüzde 100 oranında artırılmıştı.

Erdoğan'ın ABD'den ithal elektronik ürünlere boykot çağrısı şöyleydi.;

"Onların Iphone'u varsa..."

"Bugün ekonomik özgürlüğümüzü birbirimize kenetlenerek koruyacağız. Ekonomik tetikçilere vereceğimiz en büyük cevap daha fazla çalışacağız. Depoları kilitlemenin anlamı yok. Üretim, üretim, üretim. Amerika’nin elektronik ürünlerine biz boykot uygulayacağız. Onların iPhone’u varsa öbür tarafta Samsung var. Kendi ülkemizde Venüs Vestel var. Biz bunları uygulayacağız."

Cumhurbaşkanı'nın bayram mesajını görevli askerlere iPhone'dan dinletti

Milli Savunma Bakanı Akar, Kurban Bayramı’nın ilk gününde, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanlarıyla birlike Yüksekova'daki 3. Piyade Tümen Komutanlığı’na gitti. Bayramlaşma töreninden sonra Mehmetçikle kahvaltıda bir araya gelen Bakan Akar, hudut hattındaki başarılı faaliyetlerinden dolayı güvenlik güçlerini kutladı. Burada bir konuşma yapan Akar, ardından iPhone telefonundan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı aradı.Erdoğan’ın bayram mesajını Hakkari’nin Yüksekova ilçesindeki 3. Piyade Tümen Komutanlığı’nda görevli askerlere iPhone telefonundan dinletti.

Soylu'danda da Iphone'lu mesaj pozu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Kato Dağı’ndaki üs bölgesinde askerleri ziyareti sırasında AKp Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı Iphone telefonundan aradı. Erdoğan telefon aracılığı ile askerlerin Kurban Bayramını kutladı.