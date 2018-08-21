Bahçeli'den flaş erken seçim açıklaması

Bahçeli, yerel seçimlerin öne alınması konusunda, "Bazı çevreler erken seçimi gündeme getiriyor. Bu doğru değildir" dedi.

MHP lideri Devlet Bahçeli, merhum Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti. Ziyaretinin ardından gündeme ilişkin açıklamalar yaptı. Bahçeli, ABD Başkanı Trump ile ilgili soruya "Brunson'ı bizden daha fazla sevenle bizim işimiz yok" dedi. Yerel seçimlerin erken olup olmayacağıyla ilgili de konuşan Bahçeli, "Bunu gündeme getirmek doğru değildir. Bu kaosa sürükleme olur" yanıtını verdi.

Bahçeli'nin mesajları şöyle:

"Milletimiz olarak da bayramı coşkuyla arzusu taşırdık. Ama İslam coğrafyası olsun, Türkiye olsun önemli sıkıntılar, hüzünlü günler yaşadığı için bu bayramın hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz. İnşallah önümüzdeki günler çok daha güzel olacaktır.

ERKEN YEREL SEÇİM OLUR MU?

"Şu an Türkiye çok önemli ekonomi ve siyasal sorunları yaşadığı bir ortamda, bazı çevreler seçimi gündeme getiriyorlar. Mahal idareler seçimini gündeme taşıyorlar. Bu doğru değildir. Neden doğru değildir? Geçmişte erken seçimi düşünen bir siyasi hareket olarak genel seçimlerde her zaman ifade ettiğimiz şekliyle ama şimdi 31 Mart 2019'da en geç mahal idareler seçimlerinin yapılması lazımdır. Bunu seçim takvimiyle ilişkilendirdiğinizde, 1 Ocak 2019'da mahal idareler seçim takvimine girmiş olacaktır.

Hal böyle olunca, zaman çok dardır. Hele hele her partinin 20 bine aşkın belediye başkanı, meclis üyesi, il genel meclis üyesi seçtirdiği bir seçimi daha kısaltmak, tamamen Türkiye'yi bir kaosa sürüklemek olur. Bunun için mahal idareler seçimi zamanında yapılmalıdır. Siyasi partiler arasında ittifak söz konusu olmaz. Çünkü her ilçe ve beldede ortaya çıkmış olan adaylar, ya akrabalarıyla, ya köylüsüyle bir dayanışma içerisinde bulunarak seçimi sürdürmektedir. Bunlar içinde değişik partilerden insanlar da bulunmaktadır. Yani doğal bir ittifak adayın ve belediye meclis üyesi insanların varlığıyla sağlanmaktadır.