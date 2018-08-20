Cemal Canpolat: İstanbul'u sahipsiz bırakmayacağız

Salıcı'dan CHP İstanbul'un konuştuğu iddiaya yanıt

CHP İstanbul eski İl Başkanı Cemal Canpolat yayınladığı mesajda, “Yerel yönetimlerde kesin tavır koyacağımızı bilmenizi istiyorum. Her ilçede ekip olarak birlik içinde adayımızı tekleştirecek ve onun mücadelesini vereceğiz. Referandum da yüzde 52 oy alan ekip olarak İstanbul’u sahipsiz bırakmayacağız. Kapalı kapılar arkasında toplantılar yapılıp belediye başkanlıkları dağıtılırken bizim bu haksızlık karşısında suskun kalmamız beklenilemez” ifadesine yer verdi.

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“BİZE KARŞI SOY KIRIM UYGULANDI”

Yenisoluk.com'da yayınlanan Cemal Canpolat’ın açıklamasının tamamı şöyle:

Değerli yol arkadaşlarım, önümüzdeki süreçte parti içinde sessiz kalmayacağız. Parti Zarar görmesin diye sustuk, ama görülüyorki susunca olmuyor. Milletvekili seçiminde bir tek arkadaşımızı taşıyamamın sıkıntısının yaşıyoruz. Aramızda sadece 4 oy fark olmasına rağmen bize karşı bir soy kırım uygulandı. Tek arkadaşım seçilecek yerde olmadı. Yerel yönetimlerde kesin tavır koyacağımızı bilmenizi istiyorum. Referandum da yüzde 52 oy alan ekip olarak İstanbul’u sahipsiz bırakmayacağız. Kapalı kapılar arkasında toplantılar yapılıp belediye başkanlıkları dağıtılırken bizim bu haksızlık karşısında suskun kalmamız beklenilemez. Suskun kalmak ta zaten bize yakışmaz. Her ilçede ekip olarak birlik içinde adayımızı tekleştirecek ve onun mücadelesini vereceğiz. Gerekiyorsa il kongresi yapılacak.

Bayram’da sonra görüşmek üzere. Hepinizi seviyorum.

Cemal Canpolat