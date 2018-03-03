SP liderinden sosyal medyayı sallayan Gürses mesajı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 2013 yılında hayatını kaybeden arabesk müziğin ‘baba’sı Müslüm Gürses için bir mesaj yayınladı. Karamollaoğlu, ‘dünyada yaşanan haksızlıklara, zulümlere, baskı ve tahakküme’ karşı, Gürses’in “Yakarsa dünyayı garipler yakar” sözlerini alıntıladı.

Saadet Partisi'ne flaş kumpas iddiası

Gürses’in hayatını kaybedişinin 5. yılında kişisel Twitter hesabından bir mesaj yayınlayan Karamollaoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün Arabesk müziğin duayen ismi Müslüm Gürses'in vefat yıl dönümü. Kendisini minnetle yâd ediyoruz.

Bu vesile ile ülkemizde ve dünyada yaşanan haksızlıklara, zulümlere, baskı ve tahakküme Müslüm Gürses'in bir ifadesiyle seslenmek istiyorum, 'Yakarsa dünyayı garipler yakar!’"



