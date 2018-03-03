Yıldırım: Mehmetçik orayı teröristlerden temizledi

Başbakan Binali Yıldırım, "Başbakan bizi Afrin'e götür" sloganları üzerine, "Afrin'de kahraman Mehmetçiklerimiz destan yazıyor. Raco'yu da teröristlerden temizlediler. İhtiyaç olursa sizler her zaman hazırsınız, bunu biliyoruz" dedi. Başbakan konuşmasında şunları söyledi:

"NEREDE TEHDİT OLURSA BERTARAF EDERİZ"

Güvenlik güçlerimiz hiçbir sivilin zarar görmemesi için çalışıyor. Afrin çevrelenmiş durumda. Sınırlarımıza yakın bölgelerin tamamını terör yuvalarından temizledik. Şimdi Mehmetçik'imiz; özel harekatçılar, jandarmamız, polisimiz, güvenlik korucularımız ve ÖSO'ya ait yiğitler adım adım Afrin'e ilerliyor. Nerede bir terör tehdidi varsa o bizim için hedeftir. Bugün Afrin yarın bir başka yer. Nerede bu ülkenin sınırlarına, bu milletin can ve mal güvenliğine yönelik bir tehdit olursa orada oluruz ve o tehdidi bertaraf ederiz.

"TERÖRÜ BESLEYENLERİN ELİNE KAN BULAŞTI"

Bu mücadele aslında Avrupa'nın da barışı içindir. Dünyadaki küresel barış için de geçerlidir. Terör ile işbirliği yapanlar bölgede barışı tehlikeye atıyor. Bölgeyi istikrarsızlaştırmaya çalışıyorlar. Meşru bir devlet terör örgütleri ile işbirliği yapamaz. Terör örgütlerine sempati besleyenlerin eline kan bulaşıyor. Türkiye olarak bölgemizde barışın ve huzurun hakim olmasını istiyoruz. Kan ve gözyaşının sona ermesini istiyoruz.

"SEÇİM İTTİFAKI İLE HER ŞEY ŞEFFAF OLACAK"

Referandum kampanyasında cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini anlatırken siyaset anlayışımızda önemli değişiklikler olacağını söylemiştik. Cumhur ittifakı ile genel seçimlerde de birlik ve beraberliği sağlayacağız. Seçim ittifakını düzenleyen kanun teklifini Meclis'e verdik. Bu ittifak çalışmalarını yasal zemine kavuşturuyoruz. Baraj iki partinin aldığı toplam oy üzerinden yapılacak. Geçmiş dönemde yapılan gizli kapaklı ittifaklara gerek kalmayacak. Her şey şeffaf olacak.

"14 DİREKLİ ÇATI İTTİFAKINI ONLAR KURDU"

Ana muhalefet partisi buna da itiraz ediyor. Efendim 'Bu bir koalisyondur' diyor. Cumhurbaşkanlığı seçimlerini hatırlayın, kapı kapı dolaşarak gizli ittifak yapan kimdi, bunlardı. 14 direkli çatı ittifakını kim kurdu, bunlar.