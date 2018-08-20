Çocuklardan Ömer Fethi Gürer’e İzmir Marşı

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’e “İzmir Marşı’nı” söyleyen Demirkazık köyünün çocukları, ziyarette renkli görüntülerin yanı sıra duygusal anlar da yaşattı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, 24 Haziran seçimlerinin ardından başlattığı ilçe, belde ve köy gezilerini sürdürüyor. Bu kapsamda Çamardı’nın Demirkazık köyünü giden Gürer, Türk Sanat Müziği’nin güçlü sesi Ünal Ecemiş’i de Demirkazık köyündeki evinde ziyaret etti.

Türk Müziğinin duayeni sanat güneşi merhum Zeki Müren’in “Müstesna bir ses” olarak tanımladığı Ünal Ecemiş, CHP Milletvekili Gürer’in ziyaretinden duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Değişik TV kanallarında Türk Sanat Müziği programları da yapan Ünal Ecemiş, Aladağ’ın eteklerindeki Demirkazık köyünde doğa ile iç içe yaşayarak, büyük kentin stres ve yorgunluğunu attığını vurguladı.

Gürer’in ziyareti renkli görüntülere de sahne oldu. Köylü çocuklar, CHP milletvekili Gürer’e “İzmir Marşını” okudu. Gürer, “İzmir Marşı, küllerinden doğan bir ulusun özgürlük, bağımsızlık ve vatan için ortaya koyduğu kurtuluş mücadelesinin dizelerle, nesilden nesile anlatılacak bir kahramanlık öyküsünün ses bulmuş halidir. Aladağ’ın eteklerindeki Demirkazık köyünde çocuklarımızın seslendirdiği İzmir Marşı, Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara ve gençlere olan güveninde ne kadar haklı ve öngörülü olduğunu bir kez daha göstermiştir” diye konuştu.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Ülkemizin geleceği iyi olsun, çocuklarımız mutlu yaşasın diye mücadele ediyoruz. AKP’nin 16 yılda her alanda yarattığı olumsuzluk eğitimde de ciddi olarak kendini hissettiriyor. Birçok köy nüfus azalmasından dolayı taşımalı eğitime geçti. Çocuklarımızın iyi bir hayatı olması, iyi eğitim alması adına CHP olarak çaba ve çalışmalarımız devam ediyor” dedi.