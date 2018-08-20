Kılıçdaroğlu: Geldiğimiz hale bakın!

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu: "Diktatörler, güçlerini korumak için milletin milli ve manevi duygularını acımasızca sömürürler."

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı mesajda: "Şu geldiğimiz hale bakın: Birileri diktatörü desteklemek için Dolarları yakıyor; diktatör de Katar'dan Dolar gelecek diye vatandaşa müjde veriyor." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu: "Dedik ki 'Dikta yönetimleri toplumları felakete götürür, tarihte bunun yüzlerce örneği var. Çünkü diktatörler; farklı görüşlere ve dolayısıyla ortak aklın oluşmasına tahammül edemezler. Güçlerini korumak için milletin milli ve manevi duygularını acımasızca sömürürler." dedi.