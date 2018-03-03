Kılıçdaroğlu'ndan toplantıda tüzük açıklaması

Tüzük taslağını kapalı grup toplantısında ele alan CHP'de milletvekilleri genel başkanın kontenjan hakkını genişleten düzenlemeye tepki gösterdi. CHP lideri Kılıçdaroğlu ise, "Tüzük değişikliğini torba yasa mantığı ile yapmayacağız" dedi.

CHP'de 10 saat süren toplantıda 'ön seçim' itirazı

Milletvekilleri ile birlikte Parti Meclisi ve YDK üyelerinin de katıldığı CHP'nin kapalı grup toplantısı 10 saat sürdü, 50'yi aşkın isim söz aldı. Konuşanların çoğu, taslak tüzükteki gençlik yaşının 30'dan 35'e yükseltilmesine tepki gösterdi, "Yaş 30 olarak kalmalı ya da kota yüzde 33'e çıkartılmalı" önerisinde bulundu.

CNN TÜRK'ün haberine göre, cumhurbaşkanı adayının nasıl belirleneceğine yönelik maddede de genel merkez yoklamasının bir seçenek olarak yer alması tepki çekti, daha katılımcı bir yöntemin olması istendi.



Güçlü genel sekreterlik modelinin de tüzükte yer alması önerilen toplantıda en çok eleştiri ise genel başkanın kontenjan hakkını genişleten maddeye oldu. Söz alan vekil ve PM üyelerinin çoğu bunun parti içi demokrasiden ve ön seçimden geriye gidiş anlamına geldiğini iddia etti.

Toplantının sonunda konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise ön seçimi kendisinin getirdiğini hatırlattı, "Demokratik bir tüzük yapmıştık, şimdi bunu daha demokratik bir hale getiriyoruz" dedi.

Tüzük maddelerini kurultayda tek tek oylanacağını belirten Kılıçdaroğlu, "AKP'nin torba yasa mantığı ile yapmayacağız" ifadelerini kullandı.