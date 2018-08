'Adalete iyi tatiller'

CHP İstanbul Milletvekili ve gazeteci Enis Berberoğlu'nun hukuksuzca ve tekrar dokunulmazlık kazanmasına rağmen Anayasa ve yasalara aykırı biçimde on beş aydır hala Maltepe'de tutuklu olduğunu hatırlatan eşi gazeteci Oya Berberoğlu:

"Adalete iyi bayramlar, tatiller dilerim. Kaza çokça oluyor da ne demokrasi ne adalet treninden ölürüm de inmem" diye konuştu.

Oya Berberoğlu bugün (Pazartesi günü) öğle saatine kadar adaletin tecelli etmesini beklediğini, maalesef yanıldığını, hukuksuzluğun kendi özellerinde iki buçuk yıldır sürdüğünü belirterek şu açıklamayı yaptı:

"Her zaman sadece kürsü dokunulmazlığını savunan gazetecileriz. İlkemiz belli.

Enis'in hiç bir suçu yok. Bir eski haberi verdiği 'kanısı, iddiası' ile delil olmaksızın müebbet hapse çarptırıldı. İstinaf mahkemesinde yirmi beş yıllık ceza beş yıl on aya indirildi. Hukukta aslolan tutuksuz yargılamadır, o dahi uygulanmadı. Tekrar milletvekili seçilmesine rağmen anayasal dokunulmazlığı Yargıtay 16. Ceza Dairesi kararıyla hiçe sayıldı. Koğuşta tek başına, tecritte, siyasi esir olarak on beşinci aya girildi...

Hep hak hukuk adalet dedik güvendik. Ama benim artık güvenim erezyona uğradı. Maalesef siyasi rüzgara göre değişen bir yapı mevcut. Böyle adalet, hukuk sistemi olmaz. Ne hukukun üstünlüğü ne kuvvetler ayrılığı kaldı, hepsi yerle yeksan! Evrensel hukukun, Anayasa’nın hükümleri ayaklar altında. Ülkem adına, bir vatandaş olarak çok üzülüyorum.

Bu hapiste altıncı bayramı Enis'in.

Dört dini iki resmi bayramımız geçti. Umarım önümüzdeki Zafer veya Cumhuriyet Bayramı'ndan önce anayasal hakları teslim edilir.

Son tahlilde, süreçte ne olursa olsun, ben önce kızım, gençler ve ülkemin bekası için adalet treninden de demokrasi treninden de ölürüm de inmem, gidebileceğim kadar giderim.

Ülkemin hukuk ayıplarından kurtulması için vatansever bir yurttaş olarak elimden geleni yapmaya devam edeceğim...