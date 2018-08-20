HDP'den Kofi Annan mesajı

HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli, eski BM Genel Sekreteri Kofi Annan'ın hayatını kaybetmesi nedeniyle BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e başsağlığı mesajı iletti.

HDP Eş Genel Başkanları Buldan ve Temelli, Kofi Annan için BM Genel Sekreteri Guterres'e başsağlığı mesajı gönderdi.

Mesajda, Annan'ın hem BM Genel Sekreteri sıfatıyla hem de 'ilkeli bir barış savunucusu olarak birçok şiddetli çatışmayı çözmek ve dünya çapında barışı tesis etmek için çok değerli çabalar sarf ettiği' ifade edildi.

Buldan ve Temelli ayrıca, Annan'ın bu çabalarının birçok kişiye ve topluma dünya genelinde barışı inşa etme konusunda ilham verdiğini belirtti.

Annan, cumartesi günü İsviçre'nin Bern kentinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.