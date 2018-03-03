DSP'de büyük çatlak: İstifa sesleri...

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'ın ‘’Hangi parti bize daha çok milletvekili kontenjanı verirse onunla ittifak yaparız’’ sözleri partiyi karıştırdı.

Adalet eski Bakanı ve Genel Başkan yardımcısı Hikmet Sami Türk’ün istifasının ardından, eski Genel Başkan Zeki Sezer de sert konuştu ve ‘’Bu sözler Ecevit’in inanç ve ışığına aykırıdır’’ dedi.

DSP'den hem AKP'ye hem de HDP'ye yeşil ışık

Partiden giderek yükselen tepkiler üzerine, ‘'Ben ironi yaptım'' diyen Aksakal'ın istifası isteniyor.

Aksakal'a bir tepki de eski Genel Başkan Zeki Sezer'den geldi. Sezer yaptığı açıklamada şunları söyledi:

‘'Bu DSP’nin ve DSP’lilerin yıllarca yaptığı mücadeleye tamamen ters bir duruştur ve mücadeleye haksızlıktır. DSP, laik, demokratik, hukukun üstünlüğüne, sosyal adalete dayalı sistemi korumak, kökleştirmek, geliştirmek üzere Atatürk yolunda, Ecevit ışığıyla inançla çalışmıştır. Oysa bugün, AKP ve MHP bunları kökten yok edecek, bir tek adam rejimini dayatacak değişiklikleri tümüyle hayata geçirme hayali ile bir ittifak oluşturmuşlardır. Bugün DSP'nin sağduyulu duruşuna, her zamankinden daha fazla ihtiyaç vardır''