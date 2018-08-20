20 Ağustos 2018 12:01

AKP'den saldırı açıklaması: Açık bir provokasyondur!

AKP'den saldırı açıklaması: Açık bir provokasyondur!
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Ankara'daki ABD Büyükelçiliği'ne yapılan silahlı saldırı ile ilgili olarak 'Açık bir provokasyondur' dedi.
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ABD'nin Ankara Büyükelçiliğine ateş açılması ile ilgili yaptığı açıklamasında “Bir can kaybı veya yaralanma yok. Bu, açık bir provokasyondur. Şundan hiç kimsenin kuşkusu olmaması gerekir; Türkiye'de görev yapan yabancı misyonlar, büyükelçilikler, devletimizin güvencesi altındadırlar. Diplomatik faaliyetini yürütenler, milletimizin misafiridirler. Her türlü güvenliklerinin sağlanması konusunda azami hassasiyet gösterilecektir. Türkiye güvenli bir ülkedir” dedi.

 

Sabah saat 05.00 sıralarında Atatürk Bulvarı üzerinde seyir halinde olan beyaz bir otomobilden ABD Büyükelçilik binasına doğru ateş açılmıştı.

Ateşlenen 6 mermiden 3'ünün demir kapıya ve camlı bölüme isabet ettiği açıklanmıştı.

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