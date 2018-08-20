Muharrem İnce'den yandaş basına kapak gibi yanıt!

24 Haziran seçimleri öncesinde 'Erdoğan seçilirse dolar yükselecek' uyarısında bulunan Muharrem İnce'nin sözleri, yandaş basın tarafından gündeme getirilerek hedef tahtasına oturtulmuştu.

Geçtiğimiz günlerde, Akit yazarı Mehtap Yılmaz bir yazı yazarak, Muharrem İnce ile ilgili MİT'i göreve çağırmıştı.

MUHARREM İNCE'DEN YANIT GELDİ

Twitter hesabından açıklama yapan İnce şunları söyledi:

"Yandaş medyada, Cumhurbaşkanlığı seçimini Erdoğan’ın tekrar kazanması durumunda döviz kurlarının artacağını ve nereye kadar yükseleceğini seçimden önce öngörmem nedeniyle, hakkımda bir kampanyası açılarak, bunu nereden bildiğimin sorgulanması çağrısı başlatılmış. Maalesef akıldan yoksunluk yalnız iktidarı değil yandaşlarını da tamamen esir almış. Akıl, fikir sahibi olup ekonomi biliminin en temel kurallarını algılayan herkesin, mevcut iktidar uygulamalarına bakarak olan biteni öngörmesi mümkünken, gerçekleri sadece bunlardan yoksun olan iktidar ve yandaşları algılayamamaktadır.Ülke ekonomisini içine soktukları bu durumdan çıkış için sürekli olarak akılcı ve gerçekçi politikalar öneriyoruz.Buna rağmen, gerekli önlemleri almayanlar ve basını da kullanarak manipülatif haberler yayarak piyasaların düzeleceğini bekleyenler, maalesef sonunda ülkemizi IMF’ye muhtaç duruma düşüreceklerdir."

Akit'ten akıllara zarar çağrı: MİT harekete geçsin