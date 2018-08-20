Abdulkadir Selvi: Yerel seçimlerin tarihi...

Abdulkadir Selvi, bugünkü yazısında, AKP'nin yerel seçimlere odaklandığını yazdı.

Selvi, AKP'de seçimlerin kasımda olmasını isteyenler olduğu gibi, normal süreyi bekleyenlerin de olduğunu yazdı.

Selvi'nin bugünkü yazısı şöyle:

Değişim sırası belediye başkanlarında

AK Parti’de kongre süreci tamamlandı. Şimdi sırada yerel seçimler var.

Yerel seçimlerin öne çekilip 4 ya da 11 Kasım tarihlerinde yapılmasını savunanlar olduğu gibi, takvimin daralması nedeniyle normal sürenin beklenmesini isteyenler de var. Ama henüz bu konuda kesin karar verilmiş değil.

İktidarda 16 yılını dolduran AK Parti’nin en önemli sorunu metal yorgunluğu ve eskimişlik. Erdoğan, 16 Nisan referandumunun ardından partinin başına yeniden döndüğünde “metal yorgunluk”tan söz etmiş ve değişimin düğmesine basmıştı. O tarihten bu yana milletvekillerinin yarısı değişti, bakanların beşte dördü gitti, haftasonu yapılan kongre ile parti yönetiminin yüzde 58’i yenilendi. Değişim sırası şimdi yerel seçimlerde. Yerel yönetimlerde değişimin bu oranın çok üstünde olacağı söyleniyor. Bir tüyo vereyim: Erdoğan bir ön çalışma yaptırmış durumda. Şimdilik bu kadarla yetinin.

Cumhurbaşkanı Erdoğan her değişimi farklı bir kurguya oturtuyor. Bakanlar Kurulu’nda siyasetten gelmeyen, özel sektörde kendini kanıtlamış isimleri tercih etmişti. Parti yönetimini ise eski bakanlarla tahkim etmeyi tercih etti. 15 kişilik MYK’nın 9’u eski bakanlardan oluşuyor. Bu arada Cumhurbaşkanlığı’nda kurulan “iletişim başkanlığı” sistemini partiye taşıdı. İyi bir entelektüel olan Ömer Çelik parti sözcülüğüne getirildi. Daha önce bu görevi başarıyla gerçekleştiren Mahir Ünal ise Medya ve Tanıtımdan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini sürdürecek. Genel Başkan Vekilliği görevini üstlenen Numan Kurtulmuş ise parti ile hükümet ve Meclis arasındaki dengenin kurulmasına hizmet edip yeni politikaların üretilmesini sağlayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İstanbul Belediye Başkanlığı döneminde il başkanlığını üstlenen, Saadet Partisi ve HAS Parti genel başkanlığı yaptıktan sonra AK Parti’ye katılan Numan Kurtulmuş, bu görev için biçilmiş kaftandı. Tabii yeni yönetimin önünde ilk sınav olarak yerel seçimler duruyor. Kongrenin yapıldığı 18 Ağustos akşamı gerçekleştirilen MKYK toplantısında Erdoğan, yeni hedefi yerel seçimler olarak gösterdi.



HÜKÜMETLE PARTİYİ AYIRDI

Erdoğan hükümeti ve partiyi başkanlık sistemine göre dizayn ediyor. Bizim muhalefet kendi iç tartışmalarıyla boğuşurken Erdoğan çok önemli bir iş yaptı; hükümetle parti işlerini birbirinden ayırdı. Kabinede yer verdiği Berat Albayrak, Süleyman Soylu ve Abdulhamit Gül’ü MKYK’ya almadı. Hükümette siyasetten gelmeyen kadrolarla icraata yönelirken partiyi tecrübe ve gençlik dengesini kurarak politika yapacak bir merkez haline dönüştürdü. İcraatı hükümet, siyaseti parti yapacak. 24 Haziran’ın ardından bakanlar kurulu belirlendikten sonra yapılan MYK toplantısında yeni bakanların partinin yetkili kurullarının toplantılarına katılıp katılmaması konusu ele alınmıştı. Malum, dört bakan haricindekiler siyasetten gelme değil. Erdoğan, bakanların alanlarıyla ilgili olarak ihtiyaç duyulduğunda MYK’ya davet edilip görüşlerine başvurulabileceğini ama toplantılara katılmalarına gerek olmadığını söylemişti. “Ama Meclis’teki grup toplantılarına katılsınlar” demişti. Aynı şekilde ilk sıralarda yapılan bakanlar kurulu toplantılarında bakanların milletvekillerinin talepleri karşısında nasıl hareket edeceklerini sormaları üzerine “Siz işinize odaklanın” diye talimat vermişti.