AKP'nin kadro kıyağında bugün: Bakanlığa bakın kimler atandı

Atananlar arasında AKP aday adayları ve eski bakanın ağabeyi de var.

Tarım ve Orman Bakanlığı ’nda bayram öncesinde üst düzey bürokraside geniş çaplı görevden alma gerçekleştirildi.

Cumhuriyet'ten Mustafa Çakır'ın haberine göre, Cumhurbaşkanı kararı ile aralarında Devlet Su İşleri (DSİ), Meteoroloji, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) ile TİGEM’in de bulunduğu 10 genel müdür görevinden alındı. Bakanlıkta üst düzey kadrolara da 22 atama gerçekleştirildi. Atananlar arasında AKP aday adayları ile eski bakanın ağabeyi de var.

Resmi Gazete’de yayınlanan Cumhurbaşkanı kararı ile görevden alınan genel müdürler şöyle: DSİ

Genel Müdürü Murat Acu, Meteoroloji Genel Müdürü İsmail Güneş, Havyancılık Genel Müdürü Muhittin Eyimaya, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Dr. Durali Koçak, Tarım Reformu Genel Müdürü Abdullah Burak Keser, Su Yönetimi Genel Müdürü Bülent Selek, Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürü Mehmet Mustafa Gözükara, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü Nurettin Taş, TMO Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Kemaloğlu, TİGEM Genel Müdürü İsmail Şanlı.

Görevden alınan genel müdürlerin yerlerine ise yenileri atandı. DSİ Genel Müdürlüğü’ne genel müdür yardımcısı Mevlüt Aydın, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’ne Tarım ve Orman Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Volkan Mutlu Coşkun, Hayvancılık Genel Müdürlüğü’ne İzmir İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Zekeriyya Erdurmuş, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü’ne aynı yerde genel müdür yardımcısı olan Mustafa Altuğ Atalay atandı. Atalay daha önce AKP ’den hem Kütahya milletvekili aday adayı, hem de Kütahya belediye başkanlığı için aday adayı olmuştu.

Eski bakanın ağabeyi

Tarım Reformu Genel Müdürlüğü’ne Tarım ve Orman Bakanlığı müsteşar yardımcısı Hasan Özlü atandı. Özlü aynı zamanda eski Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü’nün de ağabeyi. Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü’ne Aydın Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Fuat Fikret Aktaş getirildi. Aktaş daha önce AKP ’den Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday adayı olmuştu. Aktaş, yine AKP ’den milletvekilliği aday adaylığı için de başvurmuştu. Strateji Geliştirme Başkanlığı’na Oruç Baba İnan atandı. 2000 yılı ÖSS birincisi olan İnan, son seçimlerde AKP ’den milletvekili aday adayı olmuştu