Kılıçdaroğlu partisinin kararını açıkladı: Ret veririz

Başak Kaya/ Sözcü - Meclis’te 291 vekili olan AKP ve 50 sandalyesi bulunan MHP’nin toplam oyları yetmiyor. HDP’den ise destek istenmiyor.

AKP'nin Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya'nın “Yerel seçimler ekim, kasım gibi olmalı'' açıklaması kulisleri karıştırdı.

Erken yerel seçim isteyenlerin hesabını CHP bozuyor… Yerel seçimin erkene alınabilmesi için anayasa değişikliği gerekiyor ve referandumlu değişiklik için 360, referandumsuz değişiklik için de 400 oya ihtiyaç var. TBMM'de 291 sandalyesi olan AKP ile 50 milletvekili bulunan MHP'nin toplam sayısı değişikliğe yetmiyor.

KILIÇDAROĞLU: RET VERİRİZ

Kazandıkları belediyelerin büyük bölümü kayyumda olan HDP ise seçimin erkene alınmasına taraftar. Ancak MHP, HDP desteği ile Anayasa değişikliği yapılmasından yana değil. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da önceki gece gazetecilerle yediği yemekte, “Erken yerel seçime karşıyız, anayasa değişikliği gelirse kesin olarak ret veririz. Seçimler Mart 2019'da zamanında yapılmalı'' dedi.

CHP yerel seçim planlarını da mart ayına göre yapıyor. CHP'nin kurultaydan sonraki en yüksek karar alma organı Parti Meclisi 29 Ağustos'ta gerçekleştirilecek. Bu toplantıda seçim sonuçları değerlendirilecek ve yerel seçimler için strateji belgesi sunulacak. 15 Eylül'de ise milletvekili kampı yapılacak. İl ve ilçe başkanları yapılacak toplantıda ise aday belirleme yöntemi masaya yatırılacak. Kimlerin aday gösterileceğinde Meclis'teki sandalye sayısı hesabı da etkili olacak.



KAMUOYU İLE YOKLAMA

Mevcut yönetimden bazı isimler “geniş katılımlı ön seçim” yöntemiyle adayların belirlenmesi gerektiğini dillendiriyor. Geniş katılımdan kasıt ise sadece üyelere değil sivil toplum örgütlerinden de görüş alınması gerektiği yönünde. Örgütten CHP'nin belediye başkanı olmadığı yerlerde öne çıkan, sevilen isimlerin kimler olduğunu belirlenmesi istenecek. Anket, eğilim yoklaması ve bazı yerlerde de önseçim ile aday belirleme sürecinin başlatılacağı kaydedildi. İzmir, Ankara, İstanbul gibi büyük illerde ise kamuoyu yoklaması yöntemiyle adaylar belirlenecek.

İstanbul için adaylığını açıklayan il milletvekili Gürsel Tekin, Genel Sekreter Akif Hamzaçebi gibi isimler bulunuyor. Ancak adaylığına kesin gözüyle bakılan tek bir isim var. O isim de CHP Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın. Akın, Balıkesir belediye başkanlığına aday olacak.