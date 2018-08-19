Kara Harp Okulu hakkında şok iddialar: Hangi cemaat...

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ, dün Cem TV’de Mustafa Mutlu’nun konuğu oldu.

Özdağ, “Kral Çıplak” programında çok tartışılacak iddialarda bulundu.

Özdağ programda, yakın bir zamanda Kara Harp Okulu içerisinde Cuma namazı öncesinde, öğrenciler arasında kavga çıktığını ifade ederken, kavganın sebebinin ise; Cuma namazını hangi tarikatın imamı kıldıracak meselesinden dolayı çıktığını belirtti.

Konu hakkında, Meclis'e soru önergesi verecek olan Özdağ, programda, "Bu konu, Genelkurmay Başkanlığı’na ve oradan Recep Tayyip Erdoğan’a yansıdı mı ve hangi kararlar alındı" sorularını yöneltti.

"MUHALİF İNTERNET SİTESİNDE..."

Öte yandan Özdağ, TSK içerisinde tartışma yaratacak başka bir iddiada daha bulunurken, şu soruyu sordu:“Bir öğrenciye ‘Baban hükümete yakın muhalif internet sitesinde tercüme yapıyor diyerek, Harp Okulu’na alınmadı mı, elendi mi?"