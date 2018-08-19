Salıcı'dan CHP İstanbul'un konuştuğu iddiaya yanıt

Oğuz Kağan Salıcı, Mustafa Sarıgül, Canan Kaftancıoğlu ve Hüsamettin Özkan'ın İstanbul Etiler’de İstanbul adaylarını konuşmak için bir toplantıya katıldıkları iddia edilmişti.

Geçtiğimiz günlede ortaya atılan ve Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde tartışma konusu olan iddiaya CHP'nin Örgütlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı yanıt verdi.

Geçtiğimiz günlerde ortaya atılan Oğuz Kaan Salıcı, Canan Kaftancıoğlu, Mustafa Sarıgül ve Hüsamettin Özkan ile bir araya gelerek, geleceğe ilişkin kararlar aldıklarına ilişkin iddaları CHP'nin Örgütlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı yalanladı.

Oğuz Kaan Salıcı konuya ilişkin şu paylaşımlarda bulundu:

1)Bazı internet sitelerinde ve sosyal medya hesaplarında Canan Kaftancıoğlu, Mustafa Sarıgül ve Hüsamettin Özkan ile bir araya gelerek, kararlar aldığımız iddia edilmektedir.

2)Yapılan bu haberler o kadar asılsızdır ki; adı geçen dört kişi değil yakın zamanda tarihte hiçbir zaman aynı masa etrafında oturmamıştır.

3) Hiç bir araya gelmemiş dört kişinin "aldıkları kararlar" olarak ifade edilenlerin tamamı da doğal olarak hayal ürünüdür.