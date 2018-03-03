'Kanser hastalarına 24 bin TL'lik zulüm!'

Yarkadaş: "Kutusu 24 bin TL olan ilacı, bir yurttaş nasıl alacak? Parası olmayanlar ölüme terk ediliyor."

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, Sağlık Bakanlığı'na "Kanser hastalarının sesine kulak verin. Kutusu 24 bin TL olan ilacı bekleyen üç bin kişi harekete geçmenizi bekliyor" diye seslendi.

Kanser tedavisi gören hastaların ilaç temin etme sorunu çözülemiyor. CHP İstanbul Miletvekili Barış Yarkadaş, "AKP'nin makyajlı sağlık politikası çöktü. Binlerce yurttaşımız adeta ölüme terk edildi" dedi.

ÜÇ BİN KİŞİNİN BEKLEDİĞİ İLAÇ

CHP'li Yarkadaş, sağlık politikalarına ilişkin sorunları dile gündeme getirmesinin ardından, yüzlerce kişinin kendisini aradığını ve hiç konuşulmayan bir soruna dikkat çektiklerini dile getirdi. Yarkadaş şöyle konuştu:

"Sağlık Bakanlığı, şu an kanser tedavisi gören ve KEYTRUDA adlı ilacı alması zorunlu olan üç bin kişinin sesini duymuyor. Bu ilaç, Sağlık Bakanlığı'nın ve dolayısıyla SGK'nın ödeme listesinde bulunmuyor. Hastalar ilacı kendileri temin etmek zorunda. İlacın bir dozu iki kutu olarak veriliyor. İlacın her bir kullanımı 24 bin TL'ye mal oluyor... Ve bu ilaç 20 günde bir alınmak zorunda. Asgari ücretle çalışan bir kişi, bu ilacı nasıl alsın? Bir kişi, 20 günde bir 24 BİN TL'yi nasıl ödesin?"

DİLEKÇE DE VERDİLER AMA...

İlacın Sağlık Bakanlığı bünyesindeki doktorlar tarafından reçetelere yazıldığını ve immünoterapi adlı bir tedavide kullanıldığını belirten Yarkadaş, "Şu an bu ilacın parasının bakanlık tarafından ödenmesini bekleyen üç bin yurttaşımız var. Yurttaşlarımız yaklaşık üç bin dilekçeyi SGK'ya ulaştırmış ve sorunun çözülmesini talep etmişler" dedi.

TEDAVİ GÖREN YURTTAŞIN FERYADI

Kendisine ulaşan Antika Ö. adlı hastanın "İlacımı çalıştığım iş yerinin sahipleri, akrabalarım ve arkadaşlarım para toplayarak alıyor. Ama onların da artık gücü tükendi" dediğini belirten Yarkadaş, hükümete "Bu sesi duyun" diye seslendi.

İlacın hastalara ulaşabilmesi için, Sağlık Bakanlığı'nın alacağı bir kararın yeterli olacağını söyleyen Yarkadaş, "Ekranlarda 'Sağlıkta devrim yaptık' diyenler, bu gerçek karşısında dilini yutmuş gibi davranıyor. İnsanlarımız ölüme terk ediliyor; ve bu ne yazık ki; AKP'nin umrunda bile olmuyor" dedi.



"SARAY'A VAR HALKA YOK"

AKP'nin sağlık politikasının binlerce insanı ölüme terk etmekle eşdeğer olduğunu belirten Yarkadaş sözlerini şöyle tamamladı:

"Saray'a ve Başbakanlık'a sınırsız kaynak ayıranlar, yurttaşını ölümle pençeleşir hale getiriyor. Bunlarda insaf yok, vicdan yok, halk sevgisi yok... Halk onlar için sadece bir oy makinesi... Halkını seven, halkına bu zulmü yapar mı? Bir yurttaş 20 günde bir 24 bin TL'yi nasıl bulsun? AKP halka kör ve sağır... AKP halkı ölüme terk ediyor..."