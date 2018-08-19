Ömer Fethi Gürer: Zor bir döneme girdik

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, oluşan krizin tek sorumlusunun 16 yıldır üretimi desteklemeden, tamamen ithalata dayalı bir şekilde ülkeyi yöneten AKP hükümetleri olduğunu belirterek, “Rahip olayı bahane ediliyor, bu kriz bugün olmasa yarın ortaya çıkacaktı zaten” dedi.

KRİZİN ASIL ETKİSİ 3-4 AY SONRA ORTAYA ÇIKACAK

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, seçim sonrası ziyaretler kapsamında, Çamardı’nın Bademdere köyünde vatandaşlarla bir araya geldi. Artan enflasyon ve döviz kurlarındaki anormal yükselişi yorumlayan Gürer, “Ülkemizde, son iki haftadan bu yana artan döviz kurlarının olumsuz etkisi, 3-4 ay sonra kendini daha ağır bir şekilde gösterecekti” diye konuştu.

RAHİP BAHANE

Ekonomik krizle ilgili olarak, ABD’li rahim Brunson’un bahane edildiğine vurgu yapan CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Bu kriz bugün olmasa, yarın ortaya çıkacaktı zaten. AKP hükümetinin yanlış uygulamaları sürecin geleceğinin habercisi idi.

CHP olarak sürekli uyardık. Çözüm önerileri de getirdik. AKP haktan hukuktan adaletten uzak uygulamalarına üretimsiz ekonomiyi de ekleyerek bugünkü sıkıntıları yarattı. AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan sonuçta ülkeyi tek adam rejimine taşıdı. Kurumları, Cumhuriyet geleneklerini hiçe saydı. Tarımda tamamı ithalata dayalı bir politika izlenmesi, Türkiye’de ekonomik sorunları içinden çıkılmaz bir hale getirdi. Üretimi desteklemeyen, başka ülkelerin ürettiği ürünleri ithal eden bir anlayış, yasama, yürütme ve yargının adeta tek bir kişide toplanması sorunları katladı. Bugün enflasyonun ve dövizin dikkat çekicisi bir şekilde artmasında, ekonomik krize dönüşmesi her alanda sorunların yansımasıdır” diye konuştu.

ÜRETİM YOK, İTHALAT ÇOK

Bir ülkede ithal edilen ürünün, satılan üründen daha fazla olmasının sonucunun Türkiye’de olduğu gibi ekonomik kriz olacağına dikkat çeken CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Ne tarımda ne sanayide üreticiyi, sanayiciyi gereği gibi desteklemeyen AKP anlayışı ülke yönetimini 16 yıldır sürdürüyor, Halkımızın çoğunluğu bu gidişe destek veriyor bugün faturasını ağır ödediğimiz ekonomik krizin ve yönetim sorunlarının oluşumunda verilen oylarında doğrudan etkisi var. İşçi, işsiz, memur, esnaf, emekli, dar gelirli sıkıntı yaşıyoruz diyor, sıkıntıyı yaratan AKP ama çoğunluk oy veriyor. .Seçim öncesi köy köy gezdim. Burada yine konuşma yaptım. Sağolun ciddi bir oy desteği sağladınız. Sizin köy olan biteni görüyor da on kilometre ötedeki köy bu durumu fark etmiyor mu? Ülke iyi yöneltilmiyor. Sorunlarda artıyor. Genel Başkanımız Kılıçdaroğlu çözüm uygulamalarını gündeme taşıdı. Taşeronda, emekliye bayram ikramiyesinde kısmen de olsa bizi dinlediler. Ülke sorunları çözümü CHP seçim bildirgesinde yazılı. Alıp okusunlar. Dışa bağımlı politikalar ile hukuksuz adaletsiz uygulamalardan vazgeçsinler. Üretime dönük çiftçiyi, üretici ve sanayici gerçek anlamda desteklesinler sorunlar aşılır” ifadelerini kullandı.

ÜRETMEK İSTEYEN ÇİFTÇİYE ENGEL OLUNUYOR

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Dahilde işleme rejimi denilen bir uygulama var. Hasat zamanı yurt dışından buğday geliyor. 2017 yılında 3,5 milyon ton buğday bu yolla gelmiş. Bu ülkede 5 yıldır buğdayın fiyatı sabit tutularak çiftçiye adeta buğday ekme derken dışarıdan buğday getiriliyor. Sonra bu buğdayı sanayici alıyor. Sanayici bu buğdayı işliyor. Bisküvi yapıyor bulgur yapıyor sonra onu yurtdışına satıyor. Sanayici başkasının ürettiği buğdaydan işleyip satıp kazanıyor başka ülkelerin çiftçisi kazanıyor. Kazanmayan bir tek bizim çiftçimiz. 5 yıldır aynı fiyattan buğday alınıyor. TMO çiftçinin yanında değil, çiftçiyi tüccar eline bırakıyor. Sonra bakıyorsunuz ithal buğdayda yetkili TMO, TMO çiftçinin kara gün dostu olmaktan çıkmış, ithalci bir anlayışa teslim edilmiş” dedi.

TEK ADAM REJİMİNİN GETİRDİĞİ OLUMSUZ SONUÇ…

Dövizdeki artışın, tarım ve sanayide girdi maliyetlerini büyük oranda artırdığını işaret eden Ömer Fethi Gürer, “Tek adam rejimine dayalı yeni sistemin, Türkiye’de ekonomiyi düzelteceğini söyleyenler şimdi suçu ABD’li rahip Brunson’a yıkmaya çalışıyor. Rahip bahane. Siyasi anlamda Türkiye’yi olduğundan daha geri bir konuma getiren bu sistem, ülkemizin ekonomik anlamda bundan daha sorunlu günlere taşıyacağını gösteriyor. Bu gidiş iyi değil. Milletvekili olarak Cumhurbaşkanına yönelttiğimiz yazılı soru önergesi, TBMM Başkanlığı tarafından iade ediliyor. Gerekçe olarak ‘cumhurbaşkanına soru sorulamayacağı’ gösteriliyor. Vatandaş soramıyor da milletvekili de cumhurbaşkanına soru soramıyor. Tüm bakanların yetkisini uhdesinde toplayan cumhurbaşkanı, Padişahtan daha çok yetki sahibi oldu. Ama sadrazamı yok. Türkiye’yi çok daha sorunlu günler bekliyor” ifadelerini kullandı.

KRİZTEN KURTULMANIN YOLU ÜRETİMDEN GEÇİYOR



CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, krizden çıkmanın tek yolunun hak hukuk adalet yanında üretimden geçtiğini de belirterek, bu konuda üretimin desteklenmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.