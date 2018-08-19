CHP 'şüpheli' orman yangınlarının araştırılmasını istedi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, 2013-2017 yılları arasında toplam 6.683 faili meçhul orman yangını yaşandığını, orman yangınlarının hem de azalan ormanlık alanlardan kaynaklı sel ve taşkın felaketlerinde yaşanan artışın araştırılmasını istedi.

Orman yangınlarının sonuçları itibarıyla tüm insanları ilgilendiren doğal afetlerin başında geldiğini kaydeden Ağbaba, “Yangınlar, dünya çapında her yıl milyonlarca hektar orman alanının yanmasına, can ve mal kayıplarına neden olmaktadır. Artan nüfus ve aşırı tüketim, doğal kaynakların özellikle ormanların hızla yok olmasına neden olmaktadır. Bunların sonucunda ise erozyon, su kaynaklarının bozulması, hava kirliliği, çölleşme, sel, heyelan gibi afetler görülmektedir” dedi.

En çok yangın 2017 yılında

Orman Genel Müdürlüğü verilerine göre, Türkiye'de 10 yıl içinde 24 bin 264 orman yangını meydana geldi. Bu süre içinde en fazla orman yangını Muğla, Antalya ve İstanbul'da yaşandığı. Orman Genel Müdürlüğü tarafından 2013-2017 tarihleri arasında yayımlanan raporlarına göre; 2013 yılında 11.456 hektar orman, 2014 yılında 3.117 hektar orman, 2015 yılında 3.219 hektar orman, 2016 yılında 9.156 hektar orman, 2017 yılında ise 11.993 hektar orman yandı. 2013-2017 tarihleri arasında görülen yangınların yıllar içindeki karşılaştırması sonucunda 2017 yılı son 5 yıl içinde en fazla ormanlık alanın yandığı yıl olarak kayıtlara geçti.

5 yılda 6 bin 683 faili meçhul yangın

Meclis araştırma önergesinde, 2013-2017 tarihleri arasında yaşanan orman yangınlarının sebeplerini de ele alındı. Türkiye'de 2013-2017 yılları arasında toplam 833 ormanın kasıtlı olarak yakıldığı belirtildi. 2013-2017 yılları arasında ihmal, kaza ve dikkatsizlik sonucu toplam 4 bin 725 ormanın yandığı (toplam 19 bin 305 hektar orman) kaydedildi. Ağbaba, “ 2013-2017 yılları arasında toplam bin 142 orman doğal sebeplerden ötürü yanmıştır (Toplam 564 hektar orman). 2013-2017 yılları arasında toplam 6 bin 683 orman, faili meçhul nedenlerden ötürü yanmıştır (Toplam 16 bin 481 hektar orman)” dedi.