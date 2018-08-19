Çavuşoğlu'ndan açıklama: ABD bu sorunları...

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun açıklamalarından satırbaşları:

Bu yaklaşımla bir yere varamayız. Hukuk var, her ülkenin yargısı var. İç hukuk var, bir de uluslararası sözleşmeler var Türkiye ve ABD'nin taraf olduğu. Tüm sorunlar çözülebilir ama dayatmayla tehditle değil.

Öyle görülüyor ki siz bu sorunları çözmek istemiyorsunuz, kendi siyasi kaygılarınızla hareket ediyorsunuz ve kendi seçimlerinize malzeme yapmak istiyorsunuz. Çünkü sergilenen tutumu izah etmek mümkün değil. Tamam kendi aralarında farklı kişilerden farklı açıklamalar geliyor. Aynı kurum içinde bile bakan ve yardımcıları arasında farklı tutumlar gördük, görüyoruz. Bu da var ama öyle görünüyor ki ABD bu sorunları çözmek istemiyor, seçimlerde bu konuları malzeme yapmak istiyor.