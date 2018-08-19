AKP'li imar sorumlusu 6 bin 500 lira maaşla 27 gayrimenkul aldı

AKP'nin imardan sorumlu Belediye Başkan Yardımcısı Refik Tartar'ın ilçenin rantı yüksek bölgesi Şekerpınar'da, belediyeye ait arazi hisselerinden 15 gayrimenkul edindiği ortaya çıktı.

Sözcü'den Ali Ekber Ertürk'ün haberine göre Tartar, 6 bin 500 lira maaş almasına karşın bu gayrimenkuller için aylık 41 bin lira taksit ödüyor. Tartar'ın, Bursa, Mersin ve Kocaeli'de toplam 27 gayrimenkulü olduğu da belirlendi.

'BİRİNİ SATTIM, DİĞERİNİ ALDIM'

Olay ortaya çıkınca görevden alınan Tartar, “Birini sattım, diğerini aldım, sattığımla taksitleri ödüyorum, gayri resmi hiçbir işlem yok. Belediye yıpranmasın diye görevden ayrıldım.”

CHP Çayırova İlçe Başkanı Selahattin Kaya da “Buna fırsat veren AKP'li Belediye Başkanı Şevki Demirci de görevden alınmalı ya da istifa etmeli. Bütün kararların altında onun imzası var” açıklaması yaptı.

MÜFETTİŞ RAPORU SOYLU'DA

Mayıs ayındaki iddialar üzerine 4 müfettiş inceleme yapıp dosyayı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya sundu.

İncelemede, Tartar'ın Çayırova'nın yanı sıra Bursa Yenişehir, Mersin Erdemli ile Gebze, Karamürsel ve Derince'de de ev ve arsa olarak çok sayıda gayrimenkulü daha çıktı.

'DOĞRU BULMADIĞIM İÇİN GÖREVDEN ALDIM'

Belgeleri açıklayıp müfettişlere de teslim eden CHP İlçe Başkanı Selahattin Kaya şu bilgileri verdi:

“Tüm iddialar tamamen resmi belgelere dayalı. 15 tanesi Şekerpınar dediğimiz 5'nci bölgede… Buradaki işlemler Tartar'ın denetiminde yapıldı.”

AKP'li Belediye Başkanı Şevki Demirci ise, “Müfettişler geldi. Bilgileri verdik. Yasadışı bir şey yok. Uygulama yapılan yerde arsa almasını doğru bulmadığım için Tartar'ı görevden aldım. Ülke çapında aldığı yerleri de bizden önce almış. Mahkemeye bile gerek kalmadı" ifadelerini kullandı.