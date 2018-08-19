Selvi: Kongre salonunda Trump'ın ruhu dolaşıyordu

Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi, dün gerçekleşen AKP 6. Olağan Kongresi'nde Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın konuşmalarını değerledirdi. Selvi, "ABD ya da Trump da demedi ama Erdoğan’ın mesajlarının hedefinde Trump vardı. Kongre salonunda ise Trump’ın ruhu dolaşıyordu" dedi.

"Konuşmada bir de olmayanlar vardı" diyen Selvi, "Yeniden canlanan AB’ye ilişkin mesaj vermedi. Hakeza AK Parti’nin 24 Haziran seçimlerinde aldığı yüzde 42 oyun üzerinde durmadı" yorumunda bulundu.

Selvi kongreye ilişkin olarak, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, 21 Mayıs’ta yeniden AK Parti Genel Başkanlığı’na seçildiği kongrede, “metal yorgunluğu”ndan söz etmişti. AK Parti’de değişim ilk olarak bazı belediye başkanlarının istifasıyla başladı" ifadesini kullandı.

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