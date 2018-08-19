CHP, gençlere böyle ulaşacak

Siyasetin işleyiş biçiminin gençlerin dünyasından farklı olduğunu ve bunun “gençlerin politikaya katılmaması”na neden olduğunu belirten Emre, “Yegane başarı, gençlerin siyasete daha aktif katılımı ile mümkün. Onlar etkili katılmadan ciddi değişim ve yenilenme imkânı yok” dedi.

Atatürk’ün, “Ben CHP ’yi mekteb-i siyasi olarak kurdum” sözüne dikkat çeken Emre, “Bu okul öğrencilerinin gençolması gerekir” ifadesini kullandı.

Cumhuriyet'ten İklim Öngel'in haberine göre Emre'nin açıklamaları şöyle:

Üç temel mesele

Üç temel mesele var. İlki CHP’nin oyları gençlerin içinde pek iyi durumda değil. AKP’nin de az ama birinci parti olduğu için bunu telafi ediyor. Ancak bizim, genç seçmenler içindeki desteğimiz geride kalıyor. Bu nedenle ilk kez oy veren genç seçmenlerden daha güçlü destek alabilmeliyiz. İkincisi; Türkiye'de gençlerin eğitim, eğitime erişim, ekonomik ve işsizlik gibi önemli sorunları var. Bu sorunlara politikalar önermek gerekir. Örneğin gençlerin üçte biri ne eğitimde ne de istihdamda. Evlerde, kahvehanelerde oturuyorlar. Üçüncü olarak da demokratik katılım sorunu. Gençlerin; siyasette, toplumsal hayatta, eğitim kurumlarında ciddiye alınma ve karar süreçlerine katılma sorunu var.

"Parti içi çalışma grupları olacak"

Bu üç temel konuda yeni politika önerileri geliştireceğiz. Gençlik konusunda uzman önemli akademisyenler, STK’ler var, onlarla temas ediyoruz. Ama daha çok parti içinde çalışma grupları oluşturup toplantılar yapacağız.

"Yenilik, kuşak değişikliğiyle mümkün"

CHP’nin bu kadar uzun süre ayakta kalmasının nedeni, kendini toplumsal değişimlere adapte etmiş olması. CHP’nin bundan sonra da etkili bir siyasi kuruluş olmasının yolu kendisini yenilemesinden geçiyor. Partinin yenilenmesi ancak kuşak değişikliğiyle mümkün. Yeni fikirler yeni kuşakla geliyor. Bir parti kuşak değişikliğini yapamazsa, toplumdaki değişimlere uyum sağlayamaz. Yeni fikirleri CHP’nin bünyesine taşımak, gençlerin siyasete katılmalarıyla mümkün. Gençlerin daha çok CHP’de etkili olması, kuşak değişikliği yoluyla da zihniyet değişikliğini gerçekleştirecek. 21. yüzyıl Türkiyesi’nin ihtiyacı olan fikirler, CHP’nin kendi köklerinden ve değerlerinden kopmadan 21. yüzyıl Türkiyesi’nin ihtiyacı olan bir vizyon ve anlayışla ortaya çıkacaksa bu, gençlerin katılımı olmadan mümkün değil. Laiklik, milli egemenlik... Atatürk’ün fikirleri o günün Türkiyesi için yepyeni fikirlerdi. 1960’larda sol hareket geliştiğinde o günün fikirleri de yeniydi. Eşitlik, özgürlük... Bugünün meselesi de 2018 için yeni fikirleri bulmak ve bu fikirlerin toplumda kök salmasına gayret etmek.

"Yerelde etkili genç, siyaset için yıldız adayı"

Demokratik katılım CHP içinde de geçerli. Gençlerin CHP’de karar alma süreçlerine daha etkin katılmaları lazım. Yerelde gençlerin etkili şekilde var olması; belediye başkanı, belediye meclis üyesi olması demek. Yerel yönetimde etkili bir konumda bulunmuş gençler, yarının Türkiye siyaseti için birer yıldız adayı. Atatürk, “Ben CHP’yi mekteb-i siyasi olarak kurdum” diyor. CHP’nin kuruluşunda Atatürk’ün zihniyetindeki yaklaşım, Türkiye’deki insanlara özgür siyasetin öğretileceği bir okul. Bu okul öğrencilerinin de genç olması gerekir. CHP’nin bu bakımdan gençlere geniş ölçüde yer vermesi lazım.

"Topyekün seçim kampanyası"

Sosyal medya başta olmak üzere yeni iletişim imkânları kullanılacak. Topyekün bir yerel seçim kampanyası var. Gençlere dönük özel mesajlar olacak.

Siyaset meslek oldu: Gençlerin hayatını siyasete adamasını beklemek doğru değil. Gençler, planlı olarak vakitlerinin bir kısmını siyasete ayırmalılar. Siyasetle ilgili insanların siyasette profesyonelleşmesi, siyasetin bir iş, bir meslek haline gelmesine, vazgeçilmez olmasına neden oluyor. Bu bir vatandaşlık görevi olmalı ve sınırlı zaman içinde yapılmalı.

"Genç olmazsa yenilenme olmaz"

Kutuplaşma ortamından siyasetin çıkabilmesinin yolu; kızmak yerine onları anlamaya çalışmak ve “nasıl destek alırız”ı aramak. Örgütten başka elimizde bir şey yok. Türkiye’yi bu ortamdan çıkaracak en önemli unsur gençlerin siyasete katılımı. Üye olma, aday kampanyasında çalışma. Bildiğimiz anlamdaki politikaya yabancılık var. Siyasetin işleyiş biçimi gençlerin dünyasından farklı ve günün sonunda Türkiye’nin temel sorunu gençlerin politikaya katılmaması. Yegâne başarı yolu gençlerin siyasete daha aktif katılım ile mümkün. Gençler siyasete etkili katılmadan ciddi değişim ve yenilenme imkânı yok.