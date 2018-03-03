Gürsel Tekin: Keyfiyete dönüştü

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Türkiye Varlık Fonu’nun İnternet sitesinde yer alan bildiride; Antalya, Aydın, İstanbul, Isparta, İzmir, Kayseri ve Muğla'da bulunan bazı taşınmazların Türkiye Varlık Fonuna devredildiğini, devredilen bun taşınmazların ne olduğu, hangi gerekçelerle Türkiye Varlık Fonu’na aktarıldığı konusunda herhangi bir bilgilendirme ibaresinin bulunmadığına değindi.

Tekin, “Kamuya ait taşınmazların Varlık Fonu’na devri artık keyfi bir şekilde gerçekleştiriliyor” dedi.



Hükümet, kamu denetiminden uzak tutmak için birçok kamu şirketini ve taşınmazlarını Varlık Fonuna devretmeye devam ediyor diyen Tekin, şunları kaydetti: “15 Temmuz darbe girişiminin ardından bir gece yarısı sessiz sedasız bir yasa ile Türkiye Varlık Fonu’nu kuran hükümet, ülkemizde ne kadar işe yarar, ne kadar değerli kamu şirketi varsa hemen hepsini Varlık Fonu’na devretti.

Artık devirlere ilişkin kamuoyunu aydınlatacak herhangi bir bildiri yayınlama zahmetinde de bulunmuyorlar. ‘Ekonomik salvolara karşı kendini koruyabilecek dinamik bir yapı’ kurduğunu söyleyen hükümet, varlık fonunun ne amaçla kurulması gerektiğini kavramadan, rahatça ‘at koşturacağı bir alan’ olarak hayata geçirdi. Dünya’da Varlık Fonu, var olan kaynakları kullanmak için değil, kaynak yaratmak için kurulurken, bizde de var olan kaynakları denetimden uzak tutmak için kuruldu.

Bugün geldiğimiz nokta ise, kamuya ait ne kadar taşınmaz varsa hepsini Varlık Fonu’na aktararak denetimden yoksun kılmak istiyorlar. Türkiye Varlık Fonu’nun sitesine baktığınızda göreceksiniz ki; Antalya, Aydın, İstanbul, Isparta, İzmir, Kayseri ve Muğla'da bulunan bazı taşınmazlar Varlık Fonuna devredilmiş ancak hangi gerekçelerle devredildiğine dair kayda değer bir bildiri yayınlanmamış.”



Gürsel Tekin’in cevaplanması istemiyle Başbakan Binali Yıldırım’a yönelttiği sorular şöyle:

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA



Aşağıda belirtilen sorularımın Başbakan Binali Yıldırım tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını Anayasanın 98. ve TBMM İç Tüzüğünün 96. maddeleri gereğinde saygıyla talep ederim. 02.03.2018

Gürsel Tekin

İstanbul Milletvekili

Türkiye Varlık Fonu İnternet Sitesi’nde yayınlanan “Mülkiyeti Hazineye ait Antalya, Aydın, İstanbul, Isparta, İzmir, Kayseri ve Muğla'da bulunan bazı taşınmazların tahsislerinin kaldırılarak Türkiye Varlık Fonuna devredilmesi kararlaştırıldı” açıklamasında herhangi bir bilgilendirme yapılmaması Türkiye Varlık Fonu’na ilişkin yeni bir şaibeye neden olacaktır. Buna ilişkin;

1. Antalya, Aydın, İstanbul, Isparta, İzmir, Kayseri ve Muğla'da bulunan hazineye ait taşınmazlar nelerdir?

2. Bu ilerden, Türkiye Varlık Fonu’nu devredilen; arsa, arazi, lojman, ev, bina vb. taşınmazların listesini açıklayacak mısınız?

3. Taşınmazlar hangi gerekçelerle Türkiye Varlık Fonu’na devredilmiştir?

4. Devredilen taşınmazların TL cinsinden toplam bedeli ne kadardır?

5. Hazineye ait taşınmazların Varlık Fonu’na tahsisi gerekçesiz ve kamuoyu bilgilendirmesi yapılmaksızın devam edecek midir?