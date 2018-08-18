MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak, yeniden AKP Genel Başkanlığına seçilmesinden dolayı tebriklerini iletti.
18 Ağustos 2018 22:16
Bahçeli'den Erdoğan'a tebrik
MHP Genel Başkanı Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak, yeniden AKP Genel Başkanlığına seçilmesinden dolayı tebrik etti.
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