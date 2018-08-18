18 Ağustos 2018 22:16

Bahçeli'den Erdoğan'a tebrik

Bahçeli'den Erdoğan'a tebrik
MHP Genel Başkanı Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak, yeniden AKP Genel Başkanlığına seçilmesinden dolayı tebrik etti.
+ A -

Paylaş

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak, yeniden AKP Genel Başkanlığına seçilmesinden dolayı tebriklerini iletti.

Çok Okunanlar

Siyaset