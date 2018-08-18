18 Ağustos 2018 20:53

AKP'de yeni MYK belli oldu

AKP'de yeni MYK belli oldu
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin yeni Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyelerini belirledi.
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Parti sözcülüğüne Ömer Çelik getirildi.

AKP'de Mahir Ünal'a şokAKP'de Mahir Ünal'a şok

Eski Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, da genel başkanvekilliğine getirildi.

AKP'de Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı'na Hayati Yazıcı, Genel Sekreterliğe Fatih Şahin getirildi.

AKP'nin yeni MYK'sı şöyle:

AKP Sözcüsü Ömer Çelik

AKP Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş

AKP Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı Hayati Yazıcı

AKP Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir

AKP Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz

AKP Tanıtım ve Medya Başkanı Mahir Ünal

AKP Dış İlişkiler Başkanı Cevdet Yılmaz

AKP Sosyal Politikalar Başkanı Fatma Betül Sayan Kaya

AKP Yerel Yönetimler Başkanlığı Mehmet Özhaseki

AKP Ekonomi İşleri Başkanlığı Lütfi Elvan

AKP Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanlığı Jülide Sarıeroğlu

AKP Mali ve İdari İşler Başkanlığı Vedat Demiröz

AKP Ar-Ge Başkanlığı Hamza Dağ

AKP İnsan Hakları Başkanlığı Leyla Şahin Usta

AKP Çevre, Şehir ve Kültür Başkanlığı Çiğdem Karaaslan

 

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