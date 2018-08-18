AKP'de yeni MYK belli oldu

Parti sözcülüğüne Ömer Çelik getirildi.
Eski Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, da genel başkanvekilliğine getirildi.
AKP'de Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı'na Hayati Yazıcı, Genel Sekreterliğe Fatih Şahin getirildi.
AKP'nin yeni MYK'sı şöyle:
AKP Sözcüsü Ömer Çelik
AKP Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş
AKP Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı Hayati Yazıcı
AKP Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir
AKP Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz
AKP Tanıtım ve Medya Başkanı Mahir Ünal
AKP Dış İlişkiler Başkanı Cevdet Yılmaz
AKP Sosyal Politikalar Başkanı Fatma Betül Sayan Kaya
AKP Yerel Yönetimler Başkanlığı Mehmet Özhaseki
AKP Ekonomi İşleri Başkanlığı Lütfi Elvan
AKP Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanlığı Jülide Sarıeroğlu
AKP Mali ve İdari İşler Başkanlığı Vedat Demiröz
AKP Ar-Ge Başkanlığı Hamza Dağ
AKP İnsan Hakları Başkanlığı Leyla Şahin Usta
AKP Çevre, Şehir ve Kültür Başkanlığı Çiğdem Karaaslan