Bülent Arınç isyan etti: Erdoğan başbakan olarak...

Partinin kurucu üyelerinden eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, AKP'nin 6. Olağan Büyük Kongresi'nde izletilen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasi hayatını anlatan 16 dakikalık filmde yer almamasına sitem etti.

Bülent Arınç, Erdoğan'ın konuşmasının ardından Habertürk ekranlarında kongre sürecini değerlendirdi ve tepkisini "Recep Tayyip Erdoğan başbakan olarak ne kadar sorun yaşadıysa ben kat kat fazlasını yaşadım. Şu 16 dakikalık filmde benim 1 saniyelik bir karede yer almam gerekmez mi? Gerekir" şeklinde ifade etti.

Konuşmasında açıkça sitemini dile getiren Arınç, şunları söyledi:

"16 dakikalık sinevizyonda yola birlikte çıktıklarıyla bir kare bile göremedim. Onlardan biri benim. Buna üzülmedim mi? Üzüldüm. Ben kimim peki? Bu partiyi kuran üç kişiden biriyim. 70 kurucu vardır, bunların 53'ü milletvekilidir ama fotoğraflarda en çok bizim üçümüz (Gül, Erdoğan, Arınç) görünür. Üstelik o 53 milletvekilinin Meclis'teki grup başkanıyım ben. Genel başkanımız olmadığı için grup toplantılarında ben konuştum.

"Erdoğan başbakan olarak ne kadar sorun yaşadıysa ben kat kat fazlasını yaşadım"



"Kurucular kurulu toplantısında bizim genel başkan adayımız Recep Tayyip Erdoğan'dır diyerek grup başkanlığını ben ilan ettim. Ondan sonra ilk Meclis başkanı benim. Recep Tayyip Erdoğan başbakan olarak ne kadar sorun yaşadıysa ben kat kat fazlasını yaşadım. Daha sonra başbakan yardımcığı yaptım. Şu 16 dakikalık filmde benim 1 saniyelik bir karede yer almam gerekmez mi? Gerekir. Bunun kabahatlisi haşa sayın Erdoğan değil. Ben onun vefasının şahidiyim. Bunu hangi ajans yaptıysa kabahat onda."