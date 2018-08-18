AKP'den kafa karıştıran erken seçim açıklaması

AKP'de yeni sistemin ilk kongresi bugün Ankara'da yapıldı.

AKP kongresinde canlı yayına bağlanarak erken yerel seçim olacağını iddia eden AKP'li Kaya, sonraki saatlerde geri adım atarak 'bunun mümkün olmadığını' söyledi.

Kongre sürerken, sabah saatlerinde NTV canlı yayınına konuk olan AKP Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya, "Yerel seçimler öne çekilebilir mi?" sorusuna "Ekim, Kasım gibi veya Eylül, Ekim, Kasım gibi olması gerekir" yanıtını verdi.

Yerel seçimler normal şartlarda Mart 2019 tarihinde yapılacak.

AKP'Lİ KAYA'DAN GERİ ADIM

AKP Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya ilerleyen saatlerde yeni bir açıklamada bulundı. Kaya bu açıklamada yerel seçimlerin öne alınmasının mümkün olmadığını söyledi.

AKP 6. Olağan Kongresi'nde açıklamalarda bulunan AKP'li Kaya, erken yerel seçim tartışmasına açıklık getirdi.

Türkiye'de erken yerel seçim zor. Şu andaki şartlarda mümkün değil" diyen Kaya şunları söyledi:

"Ancak Türkiye'de seçimler tarihine baktığımızda, mart ayının doğru bir tarih olmadığını söylüyorum. Türkiye'de anayasa değişikliği yapılması ve bu sürecin değişmesi gerekiyor. Muhsin Yazıcıoğlu'nu böyle bir seçim çalışmasında kaybettik. Türkiye'nin coğrafi, iklim şartları, belediyelerin hukuki durumlarına baktığımızda tarih uygun değil."

"2024 İÇİN GÜNDEME ALINABİLİR"

Habertürk'ün aktardığına göre, 2024 yılında yapılması planlanan yerel seçimler hakkında ipucu veren Kaya, "Bu geçti. 2024 için bu gündeme alınabilir. Türkiye'deki bütün belediye başkanlarının temennisi budur. Eylül, ekim gibi kampanyalar başlayacak. Şu anda seçim başladı aslında" dedi.