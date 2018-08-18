CHP'de bayramlaşma programı belli oldu

CHP'nin bayram programı belli oldu. Buna göre CHP'nin siyasi partiler ve örgütle bayramlaşması Kurban Bayramı'nın 2. günü (22 Ağustos Çarşamba) gerçekleştirilecek.

CHP’nin Genel Sekreter ve İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi başkanlığındaki kabul heyeti; Parti Meclisi üyeleri Gamze Pamuk Ateşli ve Bülent Ecevit Tatlıdil'den oluşuyor.

Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu başkanlığındaki ziyaret heyeti ise Parti Meclisi Üyesi ve Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi ve Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse’den oluşuyor.

Heyet sırasıyla; saat 9.30'da AKP, saat 10.00'da DSP, saat 10.20'de Vatan Partisi, saat 10.40'da HDP, saat 11.00'da İYİ Parti, saat 11.30'da BBP, saat 11.55'de DP, saat 12.10'da MHP, saat 12.30'da da Saadet Partisini ziyaret edecek.

CHP'de aynı saatlerde, aynı partiler bayramlaşma için kabul edilecek.

Partinin örgütle bayramlaşması da saat 13.30-14.30 saatleri arasında CHP Genel Merkez Lobisi’nde yapılacak.