Dilipak: İYİ Partili vekiller akıbetini görmek istiyor

İYİ Parti'den milletvekili seçilen Hayati Arkaz, TBMM'nin açıldığı gün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin elini öpmüş, bu olay İYİ Parti'de krize neden olmuştu.

Arkaz, Bahçeli'nin bizzat arayıp kendisini davet ettiğini vurgulayarak, "Genel başkanımın ağzından çıkacak her türlü kelam ve söz benim için emirdir. Teklifi şeref ve onurla kabul ettim" demişti.

Yaşanan gelişmeleri değerlendiren Dilipak, Arkaz'ın durumunun diğer milletvekilileri tarafından izlendiğini iddia ederek şunları kaydetti:

"Bu arada bir milletvekili geldiği yere, MHP’ye döndü. Diğerleri onun akıbetini görmek istiyor ve bir süre bekleyecekler, ne olacak diye. Sonra! Sonrası meçhul. Herkes ne olacağını merak ediyor. Ne olacağını hep birlikte göreceğiz."