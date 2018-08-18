Erdoğan konuşuyor - CANLI

Erdoğan kongre salonu önünde toplananlara sesleniyor.

KONGREDEN NOTLAR

Kongre nedeniyle salon ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı

AK Parti 6. Olağan Büyük Kongresi için partililer, Ankara Spor Salonu'na alınmaya başlandı.

Kongre dolayısıyla binlerce partili, sabahın erken saatlerinden itibaren Ankara Spor Salonu önünde toplandı.



Kongreye il dışından yoğun katılım olması nedeniyle şehrin girişinde kontrol noktaları oluşturuldu. Bu noktalara otobüslerle gelen partililer, Atatürk Kültür Merkezi alanına ulaştı. Partililer, tezahüratlar eşliğinde kongrenin düzenleneceği salona yürüdü. Spor salonu önünde ve çevresinde bekleyenlere, kumanya ve su servisi yapıldı.

Kongrenin yapılacağı Ankara Spor Salonu, sabah erken saatlerde uzman ekipler tarafından arandıktan sonra görevlilere teslim edildi.

Salon çevresi bariyerlerle araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Kongreye katılacaklar için güvenlik noktaları oluşturuldu. Partililer detaylı üst aramasından geçirildikten sonra alana alınıyor.

Salona giremeyenler de kongreyi dışarıda kurulan dev ekranlardan takip etti.

Kongre salonunda delegeler, engelliler, gazeteciler ve köşe yazarları için ayrı platformlar yer aldı.

KONGRE PROGRAMI

Kongrenin açılış konuşmasını AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş yapacak.

Divan Başkanı Mehmet Ali Şahin'in konuşmasının ardından tanıtım filmi izlenecek.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hitabı sonrasında sırasıyla AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin faaliyet raporunu takdim edecek, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz gelir-gider ve kesin hesabı aktaracak. Bütçenin ibra edilmesinin ardından kongrede yapılacak tüzük değişikliği görüşülecek.

Seçimlerin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan teşekkür konuşması yapacak.

HAYATİ YAZICI: KAVGA YOK, GÜRÜLTÜ YOK

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Habertürk TV'de AK Parti kongresi hakkında açıklamalarda bulundu. Yazıcı şunları söyledi:

"Bu kongre bizim ne kadar güçlü, disiplinli bir parti olduğumuzun göstergesi. Bu kongreden sonra iki önemli daha toplantımız var. Muhalefet partisine bakın 2 aydır kongre yapalım mı yapmayalım mı bunu tartışıyorlar. Bu üzüntü verici bir şey. Muhalefetin varlığı demokrasinin sigortasıdır. Partiler arasındaki yarış proje ile olması lazım. Güçlü, vizyonu olan muhalefet iktidara da katkı yapar. Diğer partiler bu durumdayken, AK Parti'nin güçlü bir duruşu var. Kavga yok, gürültü yok... Kolektif aklın devrede oluşunun sonucunda bir karar olacak. Genel Başkan Vekilliği devam edecek. Bu daha önce de vardı. Kabine ile ilişkileri sürdüreceğiz. Kabinenin partiden kopmuş şekilde siyaset sergilemesi faydalı değil, zararlı. Bu süreçlere önem veriyoruz."