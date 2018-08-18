Erdoğan: Bugün dünyaya farklı bir mesaj vereceğiz

Erdoğan kongre salonu önünde toplananlara seslendi.

Erdoğan'ın mesajları şöyle:

"Şu anda partimiz 17 yaşında. Genç, dinamik ve geleceğe çok daha iyi hazırlanan bir parti olarak Türkiye ve dünyaya bu mesajları tekrar veriyoruz. Bizi bölmek, parçalamak isteyenlere hem sandıklarda hem meydanlarda veriyoruz. Bugün yenilenerek yeni sistemle ilk defa kongremizi yaparak inşallah dünyaya farklı bir mesaj vereceğiz. Yok şuymuş yok buymuş yok dolarmış. Onların doları varsa bizim de Allahımız var. Bizi çökertemediler, bundan sonra da çökertemeyecekler. Yeter ki siz ayakta durun. Dimdik ayakta durduğumuzun mesajını vereceğiz. Yeni sistemde AK Parti'nin iktidarı ile 81 milyon insanca yaşamın erdemine ulaşacak. Şimdiden Kurban Bayramınızı tebrik ediyorum. Rabbim ülkemizin, milletimizin birliğini daim kılsın.

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KONGREYE KİMLER KATILMADI?

Kongreye davet gönderilse de Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu katılmadı.

KONGREDEKİ SÜRPRİZ BELLİ OLDU

AKP'lilerin kongredeki sürprizi merak ediliyordu. Habertürk TV'de kongrede ABD'li iki yatırımcının bulunacağı iddia edildi.

KONGREDE DİKKAT ÇEKEN ŞARKI

ABD ile kriz sürerken, kongrede 'dönmem geri senin yolundan' sözlü şarkı dikkat çekti.

KONGREDEN NOTLAR

Kongre nedeniyle salon ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı

AK Parti 6. Olağan Büyük Kongresi için partililer, Ankara Spor Salonu'na alınmaya başlandı.

Kongre dolayısıyla binlerce partili, sabahın erken saatlerinden itibaren Ankara Spor Salonu önünde toplandı.



Kongreye il dışından yoğun katılım olması nedeniyle şehrin girişinde kontrol noktaları oluşturuldu. Bu noktalara otobüslerle gelen partililer, Atatürk Kültür Merkezi alanına ulaştı. Partililer, tezahüratlar eşliğinde kongrenin düzenleneceği salona yürüdü. Spor salonu önünde ve çevresinde bekleyenlere, kumanya ve su servisi yapıldı.

Kongrenin yapılacağı Ankara Spor Salonu, sabah erken saatlerde uzman ekipler tarafından arandıktan sonra görevlilere teslim edildi.

Salon çevresi bariyerlerle araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Kongreye katılacaklar için güvenlik noktaları oluşturuldu. Partililer detaylı üst aramasından geçirildikten sonra alana alınıyor.

Salona giremeyenler de kongreyi dışarıda kurulan dev ekranlardan takip etti.

Kongre salonunda delegeler, engelliler, gazeteciler ve köşe yazarları için ayrı platformlar yer aldı.

KONGRE PROGRAMI

Kongrenin açılış konuşmasını AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş yapacak.

Divan Başkanı Mehmet Ali Şahin'in konuşmasının ardından tanıtım filmi izlenecek.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hitabı sonrasında sırasıyla AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin faaliyet raporunu takdim edecek, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz gelir-gider ve kesin hesabı aktaracak. Bütçenin ibra edilmesinin ardından kongrede yapılacak tüzük değişikliği görüşülecek.

Seçimlerin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan teşekkür konuşması yapacak.

HAYATİ YAZICI: KAVGA YOK, GÜRÜLTÜ YOK

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Habertürk TV'de AK Parti kongresi hakkında açıklamalarda bulundu. Yazıcı şunları söyledi:

"Bu kongre bizim ne kadar güçlü, disiplinli bir parti olduğumuzun göstergesi. Bu kongreden sonra iki önemli daha toplantımız var. Muhalefet partisine bakın 2 aydır kongre yapalım mı yapmayalım mı bunu tartışıyorlar. Bu üzüntü verici bir şey. Muhalefetin varlığı demokrasinin sigortasıdır. Partiler arasındaki yarış proje ile olması lazım. Güçlü, vizyonu olan muhalefet iktidara da katkı yapar. Diğer partiler bu durumdayken, AK Parti'nin güçlü bir duruşu var. Kavga yok, gürültü yok... Kolektif aklın devrede oluşunun sonucunda bir karar olacak. Genel Başkan Vekilliği devam edecek. Bu daha önce de vardı. Kabine ile ilişkileri sürdüreceğiz. Kabinenin partiden kopmuş şekilde siyaset sergilemesi faydalı değil, zararlı. Bu süreçlere önem veriyoruz."

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