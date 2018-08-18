Kalın'dan NYT'nin haberine tepki: Bu gazetecilik değil

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, New York Times'ın dünya servisinde yer alan bir habere tepki göstererek "Bu gazetecilik değil. Bu, New York Times tarafından PKK terörizmini meşrulaştırmak ve örtbas etmek için açıkça bir girişim." dedi.

Sözcü Kalın, New York Times'ta yer alan habere tepki göstererek, haberin 'gazetecilik olmadığını' öne sürdü.

Kalın, "Bu, New York Times tarafından PKK terörizmini meşrulaştırmak ve örtbas etmek için açıkça bir girişim." ifadesini kullandı.

Sözcü Kalın, "Aynı mantıkla, (Usame) Bin Ladin bazılarına göre kahraman mıydı? (Dragomir) Milosevic ve (Ratko) Mladic'i de bazı insanlara kahraman diye adlandırır mısınız?" değerlendirmesinde bulundu.

NYT'nin haberinde, "Türkiye, Irak'taki bir hava saldırısında yasaklı Kürdistan İşçi Partisi'nin (PKK) bir liderini öldürdü, ancak Kürt militanı, Irak'ın kuzeyindeki Yezidi azınlık grubunun bir kahramanıydı, çünkü IŞİD tarafından tehdit edildiklerinde onlara yardım etti" ifadeleri yer alıyordu.