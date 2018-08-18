CHP yönetiminden 'disiplin' açıklaması

CHP’de olağanüstü kurultay için imza atan bazı partililerin disipline verileceği iddia edildi. Parti yönetimi söz konusu iddiayı yalanladı.

CHP’de olağanüstü kurultay talebine ilişkin hareketlilik muhaliflerin gerekli imzayı bulamaması üzerine biterken, Samsun’dan gelen disipline sevk talebi haberleri, tartışmaları yeniden başlattı. Samsun’da olağanüstü kurultay için imza veren eski il başkanı ve kurultay delegesi avukat Tufan Akcagöz ile 6 partili hakkında disiplin süreci başlatıldığı iddiaları gündeme geldi.

Hürriyet’ten Rifat Başaran’ın haberine göre parti yetkilileri de Samsun’da yaşananlarla ilgili disipline sevki gerektirecek hiçbir şey olmadığını belirtti. Yapılan açıklamada hakaret bulunmadığını belirten parti yetkilileri, şu ana kadar da siyasi gerekçelerle disipline verilen tek bir isim olmadığını savundular. Yetkililer, “Tüzükte belirtilen parti suçları ve ağır hakaretler hariç. Hakareti affetmeyiz. Her olay farklı değerlendirilir. Ama asla siyasi nedenlerden dolayı CHP’de disiplin işlemi yapılamayacaktır, çünkü siyasi eleştiri CHP’nin kültüründe vardır” değerlendirmesini yaptı.