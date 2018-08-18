CHP’de yerel seçim hazırlığı sürüyor. Başkan adaylarını belirlemede tüm üyelerle birlikte STK’lerin de katıldığı ‘genişletilmiş bir önseçim’ gündemde.

İKLİM ÖNGEL/ CUMHURİYET- 24 Haziran seçimleri sonrasında liderlik ve değişim tartışmalarıyla başlayan kurultay talebi, CHP’nin içe dönmesine ve parti içi çalışmalara başlayamamasına neden oldu. Ancak CHP , hem seçim değerlendirmeleri hem de yerel seçim çalışmalarına bayram biter bitmez hız verecek.

Edinilen bilgiye göre 24 Haziran seçim değerlendirmeleri ile yerel seçim çalışmaları çift koldan yürüyecek. İl ve ilçelerden gelen analizler, parti yönetimince masaya yatırılacak. Bunlar art arda yapılacak toplantılarda milletvekillerine, il başkanlarına ve PM üyelerine ayrıntılarıyla anlatılacak. Seçim değerlendirmelerine çalışan iki ODTÜ’lü akademisyen de seçim sonuçlarına CHP için mercek tutacak. Hazırlanacak raporlar yine örgüt ve partinin yönetim kademesiyle paylaşılacak.

İlk adım ‘ortak akıl’

CHP’nin yerel seçimler için stratejisi de örgütlerden gelecek analizler ve akademisyenlerin hazırladıkları raporlar çerçevesinde şekillenecek. İlk adım alarak parti içi tartışmalarla yıpranan örgütleri, yerel seçime motive etmek için çalışmalar başlayacak.

Bu kapsamda Örgülerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, bölge toplantıları yapacak. Kurultay talebiyle imza veren vermeyen tüm partililerin olacağı toplantılarda, yerel seçim için bölgelerin durumuna göre “ortak akıl” oluşturulacak.

Aday önerileri alınacak

Yerel seçimlerde belediye başkanlarının belirlenmesinde il ve ilçe örgütlerinden isim alınacak. Kentlerinde önde gelen, sözü geçen kişilere isimler danışılacak, bununla birlikte dernek ve STK temsilcilerinden de adaylar için görüş alınacak.

Aday belirlemede CHP’nin masasındaki güçlü seçenek ise “genişletilmiş ön seçim.” Tüm üyelerle birlikte STK ve derneklerin de katımıyla gerçekleşmesi düşünülen genişletilmiş ön seçim seçeneğinde, illerde sandık kurulacak. Başkan olmak isteyenler önce aday adayı olacak. Katılımcılar, bu kişilerden istediklerine oy verecek. Genişletilmiş ön seçim seçeneğinin yaşama geçirilmesi durumunda, her il ve ilçe belediye başkanı belirlemede bu yöntem uygulanmasa da özellikle İstanbul, Ankara gibi büyük ve kritik illerde genişletilmiş ön seçimin yapılabileceği belirtiliyor.

Vekile belediye yok

CHP ’nin yeni yerel seçim çalışmaları arasında vekillerin durumu da önemli bir unsur. Milletvekili grubundan da birçok ismin belediye başkanlığı düşündüğü biliniyor. Ancak Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun parti yönetimi ve gruptan isimleri belediye başkanlığı için düşünmeyeceği kaydediliyor.