Demirtaş: Eş başkanlarımıza hakaretlerin tamamını...

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, HDP'deki "öz eleştiri" tartışmaları için sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Demirtaş, HDP'nin Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli'nin yanında olmaya devam edeceğini belirtirken parti yönetimine de "kenetlenme" çağrısı yaptı.

Kişisel Twitter hesabından HDP'ye yönelik tartışmalara ilişkin mesajlar paylaşan Demirtaş, "Sosyal medyada parti eş başkanlarımıza ve sözcülerimize yönelik çirkin ifadelerin ve hakaretlerin tamamını, kendime yapılmış kabul ediyorum. Hiçbir arkadaşımız bu tür ucuzluklara alet olmamalıdır" dedi.

Demirtaş, "​Parti yönetimimizle aramda en küçük bir örgütsel ayrılık veya kriz yoktur. Bunu hedefleyen çevrelerin de en küçük bir başarı olasılığı yoktur" diye belirtti.

İşte Demirtaş'ın o mesajları:

NE OLMUŞTU

Cezaevinden yolladığı makalesinde “HDP tatil havasından çıkıp sahaya inmeli” diyen HDP’nin tutuklu eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş’a HDP Eş Genel Başkanı ve Van Milletvekili Sezai Temelli bir yanıt vermişti. Temelli, "Öyle bir şey yok, çalışmalarımız devam ediyor” derken, "Öz eleştiri vermeyi düşünmüyoruz” demişti.