Ahmet Akın: Çiğ süt üreticisine ihanet ediliyor

CHP Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, çiğ süt üreticilerine dolar kuru ile büyük bir darbe vurulduğunu söyledi. Akın, “Güç bela büyük bir zahmetle ve alın terinin karşılığını dahi alamadan, ekmeğini, süt ve süt ürünlerinden kazanan üreticilerimiz, yem satışı fiyatlarının TL’den dolara çevrilmesiyle adeta ihanete uğramıştır. Bugün ABD menşeili bir çok ürüne boykot uygulanırken seferberlik ilan edenler, çiğ süt üreticisinin neden yanında değiller? Herkes elini taşın altına koyacak!” dedi.

CHP’li Ahmet Akın, Balıkesir’in süt ve süt ürünlerinde Türkiye’nin en önemli illerinden biri olduğunu söyledi. “Balıkesir’de bir süt üreticisi zarar etse, üretiminde küçücük bir düşüş bile olsa bundan tüm Türkiye olumsuz etkilenir. Balıkesir bu kadar önemlidir” diyen Ahmet Akın, çiğ süt üreticilerinin kendisine ilettiği şikayeti Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’ye sordu. Bazı yem üreticilerinin yem satış fiyatını Türk Lirası’ndan dolara çevirdiğine dikkat çeken Akın, “Yem sanayicilerinin çiftçiye dolarla yem satmaya başlaması kabul edilebilir bir durum değildir. Kuruş ile üreticinin sütünün fiyatını belirleyeceksiniz, dolar ile en önemli maliyet kalemi olan yemi dolarla satacaksınız. Bu vicdana sığmaz. ABD menşeili ürünlere boykot çağrısı yapanlara sesleniyorum. Çiğ süt üreticisi, besicimizi, hayvancımızı yalnız bırakırsanız, karşınızda bizi bulursunuz” diye konuştu.

Ahmet Akın, Bakan Bekir Pakdemirli’nin yanıtlaması istemiyle Meclis Başkanlığı’na verdiği soru önergesinde şu soruların yanıtlanmasını istedi:

Güç bela büyük bir zahmetle ve alınterinin karşılığını dahi alamadan ekmeğini süt ve süt ürünlerinden kazanan üreticilerimizin dolar kuru üzerinden yem almasının önüne nasıl geçeceksiniz?

Dolar kurunun bu kadar yükseldiği bir dönemde hayvancılık yapanlar için en önemli girdi olan yemde fiyatların dolar bazında satılması, buna karşılık çiğ süt fiyatının 6 ayda bir, kuruş bazında artırılması karşısında üreticilerimizin düştüğü çaresizliğe nasıl bir çözüm bulacaksınız?

Yemi dolarla alan, çiğ sütü kuruşla satan üreticimiz, üretimi nasıl sürdürecek?

Üreticilerimizin kuruş ile sattığı çiğ süt üretiminden zarar etmesini önlemek için nasıl sübvanse ve ne zaman edeceksiniz?

Üretim maliyetlerinin en önemli kalemini oluşturan yemdeki dolar bazlı fiyat artışı, yasak olsa da Kurban Bayramı’nın da yaklaştığı düşünüldüğünde, üreticilerimizi inek kesimine zorlamaktadır. Bu da süt ineği yetiştiriciliğinde hayvan sayımızın azalmasına ve süt ve süt ürünlerinde bir darboğaza yol açabilecektir. Doğal olarak tüketiciye de yansıyacak bu durum karşısında Bakanlığınız en yakın ne zaman ve hangi tedbirleri alacaktır?

Kaba yem ve kesif yemde kısa, orta ve uzun vadede gerekirse sübvanse edilmiş hammaddelerle yem yapılmasının sağlanması için çalışmanız var mı?