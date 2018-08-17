Kocaoğlu'ndan Kılıçdaroğlu ve İnce'ye çağrı

GERÇEK GÜNDEM - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, 2. Edremit Kitap Fuarı'nda “Yerel Yönetimler ve Kooperatifler” konulu panelde önemli açıklamalarda bulundu.

Muharrem İnce'den 'disiplin' tepkisi

İNCE VE KILIÇDAROĞLU'NU 'KOL KOLA GİRİN' ÇAĞRISI

Gerçekleştirilen panelde soru - cevap kısmında gazeteci Tayfun Canlı'nın “İzleyeciler arasında oldukça çok CHP seçmeni olduğunu gözlemliyorum, herkesin merak ettiği yarım kalan projelerinizi tamamlamak üzere yeni dönemde yeniden aday olacak mısınız? ve CHP’deki son yaşanan kurultay sürecini siz nasıl yorumluyorsunuz?" sorusuna Başkan Kocaoğlu şu yanıtı verdi:

"Projeler yarım kalmaz, işler bitmez devamlı yürür. Devlette devamlılık esastır.

Buraya gelirken İl Danışma toplantısından çıktım geldim. Orada basına kapalı ortamda gerekli eleştirilerimi sıraladım. Yerel seçimlere yönelik Cumhurbaşkanı adayımız Muharrem İnce ve Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’na çağrı yapıyorum; Yerel seçimlerde kol kola girerlerse, daha az yarayla çıkarız seçimlerden, kan kaybına fırsat vermemeliyiz, bu potansiyelden yararlanmalıyız"