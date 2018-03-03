Bahçeli: Dönüş yok gemiler gerçekten yandı

Bahçeli yazılı açıklamasında özetle şunları kaydetti: “Önümüzdeki süreç tehlikeli olduğu gibi doğası gereğince meskun mahallerdeki hassasiyet ve dikkatten dolayı uzayabilecek, ancak mücadelenin ruh, heyecan ve inancı asla gevşemeyecek, eksilmeyecektir. Afrin’de Türkiye Cumhuriyeti’nin istiklali savunulmaktadır. YPG’nin kan müttefiki ABD’nin, BM Güvenlik Konseyi’nin kararını çarpıtması, Türkiye’ye kibirli ve ikiyüzlü bir tavırla parmak sallaması garabettir. Doğu Guta’da ilan edilen ateşkesin Afrin’i de kapsadığını iddia etmek PKK ağzı, YPG dili, savrulma halidir. Türkiye okuduğunu anlayacak, anladığını muhataplarının yüzüne haykıracak cesaret ve dirayettedir.”