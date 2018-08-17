MHP'li iki vekil birer aylık maaşlarını hazineye bağışladı

SÖZCÜ- Yükselen dolar kurunun ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin çağrısı üzerine vatandaşlar dövizlerini Türk lirasına çevirirken, MHP'li 2 vekil de birer aylık maaşlarını hazineye bağışladı.

MHP Kayseri Milletvekilleri İsmail Özdemir ve Baki Ersoy, milletvekili maaşlarını devlete geri verdi. Baki Ersoy, “Büyük Türk Milletine can feda olsun” dedi.

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt da, iPhone telefonunu satıp yerine Samsung marka telefon aldı. MHP Ordu İl Başkanı Köksal Yılmaz ise iPhone marka telefonu ayağının altında ezerek kırdı.