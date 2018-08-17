Akar ve Fidan'dan sürpriz ziyaret

Akar ve Fidan, Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile bir araya geldi.

Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rus mevkidaşı Sergey Şoygu ile Moskova'da biraraya geldi. Görüşmelerde Suriyeli mültecilerin dönüşünün ele aldığı belirtildi.

Rusya ile Türkiye’nin, Suriyeli mültecilerin dönüşünü konuştuğu açıklandı.

Rus haber ajansı Tass, ‘Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile Türk mevkidaşı Hulusi Akar’ın Moskova’daki görüşmelerde Suriyeli mültecilerin dönüşünü ele aldığını’ duyurdu.

Buna göre, görüşmelerde Suriye’deki insani durum ve iki ülkenin savunma bakanlıkları arasındaki işbirliği de ele alındı.