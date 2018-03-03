CHP’li Özel: Bu adam kim biliyor musunuz?

CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel,konuşmasına şöyle devam etti; “Bu beyefendi Fesli Deli Kadir. Bu beyefendi de Adalet ve Kalkınma Partisi’nin Genel Başkanı. Bu buluşma 19 sene önce olmuş da tövbe istiğfar edilmiş, değişmiş değil. Bu görüşme bundan sadece 9 gün önce olmuş. hastanede ziyaret etti.Elini tuttu, yüzüne baktı. Öbürü de parmağını kaldırdı Cumhuriyete meydan okuyan fesiyle bir şeyler söyledi. Bu adam ’10 Kasım’da 09:05’te kenefe gidin’ diyen adam. Fesli Deli Kadir’in kayıt altında inkar edilemez, yalanlanamaz sözleri. Bu adam kim biliyor musunuz? Hani çok ‘milli ya, Milli İttifaklar felan’. Bu adam ‘keşke Kurtuluş Savaşı’nı Yunan kazansaydı da şeriat da hilafet de dursaydı’ diyen adam. Bu adam ‘Atatürk’ün heykellerinin it gibi yerlerde süründüğü günleri göreceğiz’ diyen adam. Bu adam ‘Atatürk’le münasebeti olan ne dirime ne de ölüme gelsin’ diyen adam. Erdoğan da bunun dirisine gitti emin olun ölse tabutunun altına girecek ilk adam olur. Kimse bize hikaye okumasın. Bunlar o meczupları tutan, sırtını sıvazlayan, cebine parasını koyan, kendi yerine Atatürk’e ve cumhuriyete küfrettirenlerdir” dedi.