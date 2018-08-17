4 şehitle ilgili gözaltına alınan belediye başkanı hakkında karar!

Adıyaman'da 4 askerin şehit olmasıyla ilgili gözaltına alınan belediye başkanı görevden uzaklaştırıldı.

Kömür Belediye Başkanı Hüseyin Yuka, 14 Ağustos ve 16 Ağustos tarihlerinde meydana gelen terör olaylarıyla ilgisi olduğu şüphesiyle Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca 16 Ağustos’ta hakkında soruşturma başlatılmıştı. Anayasanın 127’nci maddesinin dördüncü fıkrası ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47’nci maddesi gereğince Kömür Belediye Başkanı Hüseyin Yuka İçişleri Bakanlığınca görevinden uzaklaştırıldı

Adıyaman merkez ilçeye bağlı Kömür Belediye Başkanı Hüseyin Yuka, görevinden uzaklaştırıldı.



Yuka, 14 Ağustos ve 16 Ağustos tarihlerinde meydana gelen terör olaylarıyla ilgisi olduğu şüphesiyle Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca 16 Ağustos’ta hakkında soruşturma başlatılmıştı.

Anayasanın 127’nci maddesinin dördüncü fıkrası ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47’nci maddesi gereğince Kömür Belediye Başkanı Hüseyin Yuka İçişleri Bakanlığınca görevinden uzaklaştırıldı.

Adıyaman'dan acı haber... 4 şehit