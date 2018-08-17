CHP'li vekillerden bayram turu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adana Milletvekilleri Ayhan Barut, Orhan Sümer, Müzeyyen Şevkin ve Burhanettin Bulut, ulusun ve Adanalı hemşehrilerinin bayramını kutladı.

Adana'da demokratik kitle örgütleri, sendikalar, meslek odaları, kamu kurum ve kuruluşlarını gezmeyi sürdüren CHP Adana Milletvekilleri, dün de Adana Valisi Mahmut Demirtaş ile bir araya geldi. Adana'nın özlem duyulan geçmişine yeniden kavuşması için birlikte hareket edilmesini isteyen CHP'li milletvekilleri, kentin daha çok kalkınması, gelişmesi ve sorunlardan kurtulması için neler yapılması gerektiğini ele aldı. Vali Mahmut Demirtaş, ziyaretlerinden dolayı CHP'li milletvekillerine teşekkür etti.



İŞ DÜNYASIYLA BULUŞTULAR



Valilik ziyaretinin ardından Adana Sanayici ve İşadamları Derneği (ADSİAD) Başkanı Süleyman Sönmez ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret eden CHP Adana Milletvekilleri Ayhan Barut, Orhan Sümer, Müzeyyen Şevkin ve Burhanettin Bulut, "Köklü sanayi geçmişi, nitelikli insan birikimi, bereketli toprakları, iklimi ve coğrafi avantajlarıyla Adana'nın ekonomik potansiyelini iyi değerlendirmeliyiz ama sorunların aşılması için de birlikte mücadele etmeliyiz" dedi. ADSİAD Başkanı Süleyman Sönmez ise CHP'li milletvekillerinin Adana ortak paydasında birlikte hareket edilmesi çağrısını olumlu bulduklarını belirtti.



BAYRAMI KUTLADILAR



Gezilerini aralıksız olarak sürdüren CHP Adana Milletvekilleri Barut, Sümer, Şevkin ve Bulut, Adana İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Ali Tekin, Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bülent Torun ve Adana Diş Hekimleri Odası Başkanı Fatih Güler ile de bir araya geldi. Gittikleri her yerde sorunları ve talepleri dinleyip çözüm önerilerini paylaşan CHP'li milletvekilleri, "Adana için elimizi taşın altına koyup durmadan kentimizin geleceği ve ülkemizin aydınlık yarınları için çaba gösteriyoruz. Şimdiden ulusumuzun ve Adanalı hemşehrilerimizin bayramını canı gönülden kutluyoruz. Bayram tadında nice güzel günler diliyoruz" diye konuştu.