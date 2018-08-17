Deşifre olmamak için 'Fettoş' demiş!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre; Çoraklık FETÖ'ye üye olmak ve zincirleme şekilde terör örgütü propagandası yapmak suçlarını işledi.

Sabah Gazetesi'nden Kenan Kıran'ın haberine göre; 15 Temmuz darbe girişimine kadar FETÖ'ye yönelik eleştirileri küçümseyen paylaşımlarda bulundu. Darbe girişiminin başarısız olması üzerine bir anda demokrat kesildi. FETÖ'ye yönelik ağır ifadeler kullanmaya başladı. Meydanlardaymış havası yarattı. Deşifre olmamak için FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'e "Fettoş" dediği ortaya çıktı. İşte iddianameden detaylar:

17-25 Aralık darbe girişimi, 21 Temmuz 2014'te FETÖ'ye mensup polis amirlerinin gözaltına alınması ve 15 Temmuz darbe girişimi gecesi FETÖ'nün amacına hizmet eder paylaşımda bulundu. Darbeci askerleri sahiplenip ve masum gösteren paylaşımlarda bulundu.

Çoraklık'ın cep telefonunda yapılan dijital inceleme ve teknik analiz sonucunda; Çoraklık'ın "Burak Sayko Beğ" ismiyle rehberinde kayıtlı olan bir kişiyle mesajlaşmaları tespit edildi. Bu mesajlarda Çoraklık, sosyal paylaşımlarının aleyhine delil olarak kullanılıp kullanılamayacağını sordu. Çoraklık ve Beğ, Çoraklık'ın bir FETÖ mensubunun paylaşımını kendi hesabında paylaştığını, Gülen'e bağlılığı ve sadakati açıkça bilinen basketbolcu Enes Kanter'le ilgili paylaşım yaptığını, bunların sıkıntı oluşturabileceğini konuştu.

ATA GRUBUNU KURDU

Kurucusu olduğu "ATA Grubu" isimli hesapta örgütün yayın organlarında paylaşılan kumpas soruşturmalarına ait montaj ses kayıtlarını yayınladı, kumpas soruşturmalarına karışan örgüt mensubu emniyet görevlilerini destekleyen, mağdur ve meşru gösteren paylaşımlar yaptı.

25 Aralık 2013'te Twitter'da "Diren hizmet", "Boyun eğme", "Hizmet adama molotof atmaz, Gül suyu atar" ve "Anlaşılan o ki beddua tuttu, hırsızların evine ateş yağacak" diye yazdı.

21 Temmuz 2014'te İstanbul'da sözde Selam-Tevhid Kudüs Ordusu soruşturmasında gözaltına alınan FETÖ mensuplarını kastederek "Türk polisine yapılan bu operasyonu unutmayın. Sahur vakti, Müslümanlara zulmedenleri tarih unutmayacak" paylaşımında bulundu.