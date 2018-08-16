Gürsel Tekin'den 17 Ağustos mesajı

CHP'li Gürsel Tekin: “Depremlerden en küçük bir ders dahi çıkaramadık.”

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, 17 Ağustos 1999’da meydana gelen Marmara depreminin yıl dönümü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, “ 17 Ağustos ve diğer yaşanan depremlerden en küçük bir ders dahi çıkaramadık” dedi.



Tekin’in “17 Ağustos 1999 tarihinde meydana gelen ve büyüklüğü 7.4 olan deprem nedeniyle 17.479 yurttaşımız hayatını kaybetmiş, 45.953 kişi yaralanmış, 244.383 civarında konut ve işyeri hasar görmüş, üretim kaybı dahil GSMH üzerindeki olumsuz doğrudan ve dolaylı etkisi yaklaşık 15 milyar ABD Doları olarak hesaplanmıştı” ifadesini kullandığı açıklaması şöyle devam ediyor:

“17 Ağustos 1999 Marmara depreminin devasa boyutta bir felakete dönüşmesinin temel nedeninin; yeterince mühendislik hizmeti görmemiş depreme dayanaksız yapılar, sağlıksız ve plansız kentleşmeler ile yanlış yerleşim alanlarının belirlenmesi olduğu gerçeği herkes tarafından kabul edilmiş olmalıydı…

Oysa, aradan geçen 19 yıldan sonra bugün dahi hasarlı konutlarda ikamet ediliyor olması bile, yapılanların “durumun idare edilmesinden” öte bir anlamı olmadığını açıkça göstermektedir. Geriye dönüp baktığımızda bugün sadece bir arpa boyu yol aldığımızı görüyoruz.

Benzer acıları yeniden yaşamamak umuduyla, çözüm önerilerimizle birlikte hazırlamış olduğumuz basın duyurusunu siz kamuoyunun bilgisine, saygılarımızla sunarız…”